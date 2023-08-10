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侯友宜赴台中「類long stay」　媒體人讚：往正確方向的第一步

▲▼國民黨總統參選人侯友宜出席中華民國工商建研會侯友宜後援會成立大會。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨總統參選人侯友宜將前往台中「類long stay」。（圖／記者李毓康攝）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨總統參選人侯友宜10日後兩天將前往台中，除了跟黨籍立委參選人攬牢牢，展開基層座談、掃街之外，也會成立立委後援會，力拚地方整合，也將合體鎮瀾宮董事長顏清標。對此，媒體人張禹宣10日就在臉書表示，侯友宜下鄉「類long stay」，不論是巧合又或是聽進建言，都是往正確方向的第一步，但卻不是終點。

張禹宣表示，兩周前，他在多個節目上公開表示，從美麗島電子報的民調清楚顯示，侯友宜的支持度越往南部走，從桃竹苗、中彰投、到雲嘉南節節敗退，而當時侯友宜人在日本，他便建議回國後必須依照科學數據，重點經營這些區域下鄉「long stay」。

張禹宣指出，短短一個禮拜的時間，侯友宜立刻公布了前往台中「類long stay」的消息，不論是巧合又或是聽進建言，都是往正確方向的第一步，但卻不是終點。他提到，如同他在節目上的分析，之於地方系統，不同於北部都會地區的生態，從組織到各個地方型團體，並非頭人一呼便會百應，仍得尊重集體的共識與意志，要出手侯友宜也得讓人有底氣、有動力、有動機。

張禹宣強調，見一次面，只能說三分情，但要如何化成五分、六分最後到「十分相挺」，必須是靠自己的一雙一雙手，每一句誠懇的請託與眼神的交流，讓每一個人完整的認識到自己，建立起「厚友誼」才能真正催出支持度，「說穿了，就是必須下苦功而非一蹴可及。」

「見一次，會兩次、三次、四次都不嫌多，換言之不能只是沾醬油蜻蜓點水」，張禹宣表示，比起讓媒體看見更重要的是關起門來，掏心掏肺的交流甚至是互相責備也無妨，最怕的是流於表面。但他也強調，這些要做到還是回歸到他的老論點，總統候選人跟市長身分是互斥的只能擇一，趁早請假才是正途，「總之，雖然只是個起頭，仍給侯友宜一個讚。」

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