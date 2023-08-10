侯友宜赴台中「類long stay」　媒體人讚：往正確方向的第一步

▲國民黨總統參選人侯友宜將前往台中「類long stay」。（圖／記者李毓康攝）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨總統參選人侯友宜10日後兩天將前往台中，除了跟黨籍立委參選人攬牢牢，展開基層座談、掃街之外，也會成立立委後援會，力拚地方整合，也將合體鎮瀾宮董事長顏清標。對此，媒體人張禹宣10日就在臉書表示，侯友宜下鄉「類long stay」，不論是巧合又或是聽進建言，都是往正確方向的第一步，但卻不是終點。

張禹宣表示，兩周前，他在多個節目上公開表示，從美麗島電子報的民調清楚顯示，侯友宜的支持度越往南部走，從桃竹苗、中彰投、到雲嘉南節節敗退，而當時侯友宜人在日本，他便建議回國後必須依照科學數據，重點經營這些區域下鄉「long stay」。

張禹宣指出，短短一個禮拜的時間，侯友宜立刻公布了前往台中「類long stay」的消息，不論是巧合又或是聽進建言，都是往正確方向的第一步，但卻不是終點。他提到，如同他在節目上的分析，之於地方系統，不同於北部都會地區的生態，從組織到各個地方型團體，並非頭人一呼便會百應，仍得尊重集體的共識與意志，要出手侯友宜也得讓人有底氣、有動力、有動機。

張禹宣強調，見一次面，只能說三分情，但要如何化成五分、六分最後到「十分相挺」，必須是靠自己的一雙一雙手，每一句誠懇的請託與眼神的交流，讓每一個人完整的認識到自己，建立起「厚友誼」才能真正催出支持度，「說穿了，就是必須下苦功而非一蹴可及。」

「見一次，會兩次、三次、四次都不嫌多，換言之不能只是沾醬油蜻蜓點水」，張禹宣表示，比起讓媒體看見更重要的是關起門來，掏心掏肺的交流甚至是互相責備也無妨，最怕的是流於表面。但他也強調，這些要做到還是回歸到他的老論點，總統候選人跟市長身分是互斥的只能擇一，趁早請假才是正途，「總之，雖然只是個起頭，仍給侯友宜一個讚。」