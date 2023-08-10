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酒駕新法上路「取締件數減4%」　桃交大：酒駕交通事故少20%

▲桃園市警局交通大隊指出，道路交通管理處罰條例修正，今年6月30日上路，查獲酒駕酒精濃度達每公升0.15毫克以上將當場拆卸汽機車牌照並移置保管，圖為真實酒駕案例。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市警局交通大隊指出，道路交通管理處罰條例修正，今年6月30日上路，查獲酒駕酒精濃度達每公升0.15毫克以上將當場拆卸汽機車牌照並移置保管，圖為真實酒駕案例。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局交通大隊指出，為避免酒駕造成意外傷害，道路交通管理處罰條例修正今年6月30日正式上路後，查獲酒駕酒精濃度達每公升0.15毫克違規標準以上，須當場拆卸汽機車牌照，並移置保管；另外交大統計，今年6月30日至7月31日取締酒後駕車件數710件，較去年同期取締件數744件，減少34件，減少約4.5%，酒駕交通事故發生39件，相較去年同期發生49件，減少10件，減少20.4%，顯見修法後對酒駕行為確實降低不少。

桃園市交大表示，汽機車駕駛人如涉及酒駕，酒精濃度超過每公升0.25毫克以上，車輛處置部分，新制規定警方將車輛當場拆卸車牌扣牌，移置保管後免付繳納罰款收據領回，但需自行僱請拖吊車將車輛拖離，不得再行駛於道路上，酒駕後將使荷包大失血。另外汽機車駕駛人凡涉及酒駕、毒駕、拒絕酒測，不管是否為車主，酒駕車輛牌照將一律吊扣2年，就算車主不知情一樣面臨要罰。車主明知駕駛人酒駕而不禁止，比照酒駕初犯同罰鍰與吊扣車牌2年，依目前法規沒有替代罰則可代執行，車輛轉賣等過戶行為，仍會繼續執行吊扣無法規避罰則，籲請車主務必小心謹慎，確保自身權益。

桃園市警局交通警察大隊統計，今年6月30日至7月31日員警取締酒後駕車件數共計710件，相較去年同期取締件數744件，減少34件約4.5%，酒後駕車交通事故發生39件，較去年同期發生49件，減少10件約減少20.4%，顯見修法後，汽機車酒駕行為確有降低。

▲桃園市警局交通大隊日前處理桃園區大仁路酒駕案例，機車騎士當場身亡。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市警局交通大隊日前處理桃園區大仁路酒駕案例，機車騎士當場身亡。（圖／記者沈繼昌翻攝）

交大以日前在桃園市桃園區大仁路有機車騎士因酒後駕車，偏離車道未注意對向來車，與自小貨車對撞，結果騎士不幸當場身亡。警方為維護民眾的交通安全，酒後駕車防制工作絕不能鬆懈，將持續落實執行酒駕執法與防制酒駕宣導工作，以貫徹「酒駕零容忍」之決心，以打造桃市成為宜居城市。

桃園市警局交通警察大隊大隊長林鼎泰強調，民眾切勿心存僥倖，喝酒後如有行車需求，務必採用「指定親友駕駛」、選擇改搭計程車或使用酒後代駕服務等方式，或請餐廳店家與售酒業者應負起社會責任，協助勸導酒客飲宴後切勿駕車離開，落實「代叫計程車」及「代駕」服務，另外飲酒隔日如有酒氣或酒容宿醉之疑慮時，切記勿開車或騎車上路，以維護道路交通安全。

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