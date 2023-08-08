南消88節消防宣導　住警器居家安全守護您

▲台南市消防局學甲消防分隊及學甲婦宣分隊，偕同三慶里郭壬貴里長前往該里進行居家防火訪視宣導。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市學甲區三慶里日前夜間發生住宅火警，一度有人受困二樓，情況非常危急，幸學甲消防分隊憑藉平時落實訓練，成功救出受困民眾，由於三慶里地處學甲區外圍，離消防隊距離較遠，為防範火災發生憾事，88節上午9時許，由學甲消防分隊及學甲婦宣分隊偕同三慶里郭壬貴里長前往該里進行居家防火訪視宣導。

消防人員提醒民眾正確用電用火習慣，並鼓勵民眾自行採購住宅用火災警報器，加強民眾住家防火安全。面對現今瞬息萬變的火場情勢，不但要加強在災害發生時的搶救作為外，應該在平時的預防和警報上能有效率的作為，以降低財產及人命損失。





適逢父親節，學甲消防隊發揮巧思，將住警器擺設為「88」宣導樣式，象徵住警器就像父親一樣，平時看似緘默但總在最危險的時刻發出警示，守護全家生命財產安全；藉由此次創作，希望吸引民眾目光，加強推廣家用住警器裝設之宣導效果，於宣導時針對符合條件配發之住戶予以發送，未符合條件者，鼓勵民眾自行採購，可當成最棒的父親節禮物，以維護自身住家安全。

8日的宣導活動除了住警器外，還包含避難逃生技巧、爐火烹煮安全、用電安全、防範一氧化碳中毒、爆竹煙火安全使用、禁止田野引火燃燒、珍惜救護資源、加強住宅式宮廟防火及夏日防溺防颱及防震等防災常識為主，也邀請有志人士加入義消及防火宣導隊行列；也能學習到防火防災的消防知識。

根據國內外統計，家戶安裝住宅用火災警報器，能有效提前預警於發生火災時爭取逃生時間，夜晚熟睡時是人們警覺心最低、行動力最弱的時候，若在睡夢中吸入濃煙，常導致昏迷而無法逃生，容易造成避難延遲，所以夜間火災常釀成重大人命傷亡。

台南市長黃偉哲表示，藉此宣導民眾能把消防安全知識分享給家人或朋友，提升對消防安全的重視，保障每位市民的生命財產安全；第三救災救護大隊長陳坤宗表示，學甲消防分隊藉著父親節來宣導防火防災觀念，也提醒民眾對各項災害預防的重視，並宣導民眾家中安裝住警器，火災初期可發出高分貝聲響，提醒民眾提早逃生。