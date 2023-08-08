　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

南消88節消防宣導　住警器居家安全守護您

▲台南市消防局學甲消防分隊及學甲婦宣分隊，偕同三慶里郭壬貴里長前往該里進行居家防火訪視宣導。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局學甲消防分隊及學甲婦宣分隊，偕同三慶里郭壬貴里長前往該里進行居家防火訪視宣導。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市學甲區三慶里日前夜間發生住宅火警，一度有人受困二樓，情況非常危急，幸學甲消防分隊憑藉平時落實訓練，成功救出受困民眾，由於三慶里地處學甲區外圍，離消防隊距離較遠，為防範火災發生憾事，88節上午9時許，由學甲消防分隊及學甲婦宣分隊偕同三慶里郭壬貴里長前往該里進行居家防火訪視宣導。

▲台南市消防局學甲消防分隊及學甲婦宣分隊，偕同三慶里郭壬貴里長前往該里進行居家防火訪視宣導。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防人員提醒民眾正確用電用火習慣，並鼓勵民眾自行採購住宅用火災警報器，加強民眾住家防火安全。面對現今瞬息萬變的火場情勢，不但要加強在災害發生時的搶救作為外，應該在平時的預防和警報上能有效率的作為，以降低財產及人命損失。

▲台南市消防局學甲消防分隊及學甲婦宣分隊，偕同三慶里郭壬貴里長前往該里進行居家防火訪視宣導。（圖／記者林東良翻攝，下同）

適逢父親節，學甲消防隊發揮巧思，將住警器擺設為「88」宣導樣式，象徵住警器就像父親一樣，平時看似緘默但總在最危險的時刻發出警示，守護全家生命財產安全；藉由此次創作，希望吸引民眾目光，加強推廣家用住警器裝設之宣導效果，於宣導時針對符合條件配發之住戶予以發送，未符合條件者，鼓勵民眾自行採購，可當成最棒的父親節禮物，以維護自身住家安全。

▲台南市消防局學甲消防分隊及學甲婦宣分隊，偕同三慶里郭壬貴里長前往該里進行居家防火訪視宣導。（圖／記者林東良翻攝，下同）

8日的宣導活動除了住警器外，還包含避難逃生技巧、爐火烹煮安全、用電安全、防範一氧化碳中毒、爆竹煙火安全使用、禁止田野引火燃燒、珍惜救護資源、加強住宅式宮廟防火及夏日防溺防颱及防震等防災常識為主，也邀請有志人士加入義消及防火宣導隊行列；也能學習到防火防災的消防知識。

▲台南市消防局學甲消防分隊及學甲婦宣分隊，偕同三慶里郭壬貴里長前往該里進行居家防火訪視宣導。（圖／記者林東良翻攝，下同）

根據國內外統計，家戶安裝住宅用火災警報器，能有效提前預警於發生火災時爭取逃生時間，夜晚熟睡時是人們警覺心最低、行動力最弱的時候，若在睡夢中吸入濃煙，常導致昏迷而無法逃生，容易造成避難延遲，所以夜間火災常釀成重大人命傷亡。

▲台南市消防局學甲消防分隊及學甲婦宣分隊，偕同三慶里郭壬貴里長前往該里進行居家防火訪視宣導。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，藉此宣導民眾能把消防安全知識分享給家人或朋友，提升對消防安全的重視，保障每位市民的生命財產安全；第三救災救護大隊長陳坤宗表示，學甲消防分隊藉著父親節來宣導防火防災觀念，也提醒民眾對各項災害預防的重視，並宣導民眾家中安裝住警器，火災初期可發出高分貝聲響，提醒民眾提早逃生。

ET快訊
演藝圈模範爸爸前5名出爐！　黃子佼、宥勝都出局
連千毅大哥今入獄！　網狂刷2字留言
不只1隻！屏東海灘連4天見海豹
Netflix「1功能」抓包男友　妹子怒喊分手
張齡予「背長肉瘤」！越長越大　檢驗出爐
快訊／珊卓布拉克「天菜男友」漸凍症離世　享年57歲
悲傷父親節...特搜小隊長43歲猝死　留下2寶

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

民進黨台南市黨部　舉辦青年選戰種籽培訓營

用健康迎接爸爸節　台東衛生局推做健檢送禮券活動

王美惠爭取經費3.8億元　汰換嘉義市老舊自來水管線

南消88節消防宣導　住警器居家安全守護您

刑警大隊長、東警分局長親訪金融機構　強化打詐聯防機制

台東地檢署檢察長率毒防金三角　前進高雄標竿學習

花東首件微型露營場取得土地許可　饒慶鈴赴現地親頒

國手免費下場指導！台電「棒球Fun電營」高雄登場　400名額秒殺

2023世界客家博覽會　台東展區將展現客家與原民共融

買冷氣加碼送萬元吸塵器　嘉市購物節登錄活動破億彩蛋

屏東沙灘有海豹！居民直擊「圓滾肚肚彈進海」　海生館回應了

格鬥選手「戶頭剩240元」睡健身房椅子　巨石強森霸氣送一間房...他激動落淚！

女星節目「被摸胸、扯褲頭」險走光！　電視台裝死9天…網怒喊抵制

女大生練車摔進水溝亡　友目擊淚崩：轉彎騎太快

泰男拆行充見一排電池　質疑網購買到「假貨」

小S在具俊曄首爾豪宅「尬舞」　影片曝光...家人反應超真實

趙寅成喊窮看到咖啡帳單嚇到XD　車太鉉狂造謠(?)劉在錫有金庫

台南男「撞電線桿」報警　揪出製造假車禍詐保險金

開400萬名車左轉撞死男大生　貴婦堅喊「有守法」被警打臉

潘瑋柏結婚3年僅有一張合照　機場「幫空姐妻狂拍」罕見同框

民進黨台南市黨部　舉辦青年選戰種籽培訓營

用健康迎接爸爸節　台東衛生局推做健檢送禮券活動

王美惠爭取經費3.8億元　汰換嘉義市老舊自來水管線

南消88節消防宣導　住警器居家安全守護您

刑警大隊長、東警分局長親訪金融機構　強化打詐聯防機制

台東地檢署檢察長率毒防金三角　前進高雄標竿學習

花東首件微型露營場取得土地許可　饒慶鈴赴現地親頒

國手免費下場指導！台電「棒球Fun電營」高雄登場　400名額秒殺

2023世界客家博覽會　台東展區將展現客家與原民共融

買冷氣加碼送萬元吸塵器　嘉市購物節登錄活動破億彩蛋

避答柯文哲選到底　郭台銘：團結主流民意大聯盟是最主要目標

麻生太郎用「海賊王」魯夫形容台日關係　沒背叛朋友、沒見死不救

嘉明湖國家步道+向陽和嘉明湖山屋　明天8月9日重新開放

《我獨》旗安84遊台東拍Vlog！　「與熱情台大生成朋友」互追IG

遠處驚見貓咪「癱平不動了」　她以為出事嚇壞：差點送最後一程

民進黨台南市黨部　舉辦青年選戰種籽培訓營

高中生揪2學弟進詐團「打工」　台中警今年狂抓87名少年車手

美開放男男性行為可捐血！疾管署曝今年愛滋少於千例「可重啟討論」

用健康迎接爸爸節　台東衛生局推做健檢送禮券活動

講個事實也有錯？ 　金鶯主播惹老闆不開心竟遭停播

洗澡突放屁！爸學「噗噗」音效　寶寶發魔性笑聲萌爆上萬網友

地方熱門新聞

全台唯一不粉紅　寶雅3年後掛回招牌

狂雨奇景！斑馬線漂走了鄉民傻眼

雇主聘用高齡勞工最高可領18萬補助

最高關公神像重現　威天宮舉行安座大典

快訊／高雄市3里恢復正常上班上課

居民6天吞34張罰單　里長廣播痛罵檢舉達人

林右昌連2天挺進廬山災區

彰化清潔隊挺進雲林　支援古坑大清消

慶祝Xpark 3周年 吉祥物LEO & LINA來台與眾同樂

行善不能等　陳財寶再捐贈復康巴士

2024台灣燈會召募3500名志工

廬山21人溜過繩索脫困　驚險畫面曝

「關山米乖乖」熱銷　農會再推「脆加」

勞動部職學計畫協助　花甲新住民重返職場

更多熱門

相關新聞

「父親節」安全不打烊

「父親節」安全不打烊

8月8日父親節，全台灣仍有許多消防員依然堅守崗位，暫時放下自己身為父親與兒子的角色，守護民眾安全，台南市消防局第二救災救護大隊，特於8日辦理搶救演練，展現守護市民安全的決心，讓民眾安心歡慶佳節。

南投縣仁愛鄉土石流災情南消特搜隊待命　

南投縣仁愛鄉土石流災情南消特搜隊待命　

南消仁德分隊攜手仁德區公所舉辦闖關活動

南消仁德分隊攜手仁德區公所舉辦闖關活動

台中倉庫大火！14汽機車遭燒毀

台中倉庫大火！14汽機車遭燒毀

旗山消防員「全國健力比賽」3金1銀

旗山消防員「全國健力比賽」3金1銀

關鍵字：

南消88節消防住警器

讀者迴響

熱門新聞

林秀琴房產遭法拍！「3年忘繳30萬房貸」崩潰哀求

八點檔女星離婚3年要再婚了！甜收男友鑽戒

國泰CUBE卡權益大調整！　「1類別」熱門通路全掰了

立秋到！　「絕日禁行房」做1次恐折壽3年

小兒急診爆！醫驚見「都是這類孩子」

要降溫了！　雨擴全台「下整天」地區曝

靜宜女大生追愛4個月現況曝　警發出警告說話了

快訊／洪詩宣布懷孕！

女大生練車摔溝亡！千人點出生死關鍵

年輕人月薪3萬「卻常出國、吃大餐」　很敢花原因曝

31歲男年薪80萬只想躺平　網羨慕：勝利組

情敵談判「弟神隱」！哥慘淪出氣包被活活打死

大谷翔平本季第15盜　成為大聯盟第一人

老高小茉年收3億「為何不生小孩？」他親揭奇葩原因

立秋就是轉運日　3生肖大翻身財運旺到爆棚

更多

最夯影音

更多
屏東沙灘有海豹！居民直擊「圓滾肚肚彈進海」　海生館回應了

屏東沙灘有海豹！居民直擊「圓滾肚肚彈進海」　海生館回應了
格鬥選手「戶頭剩240元」睡健身房椅子　巨石強森霸氣送一間房...他激動落淚！

格鬥選手「戶頭剩240元」睡健身房椅子　巨石強森霸氣送一間房...他激動落淚！

女星節目「被摸胸、扯褲頭」險走光！　電視台裝死9天…網怒喊抵制

女星節目「被摸胸、扯褲頭」險走光！　電視台裝死9天…網怒喊抵制

女大生練車摔進水溝亡　友目擊淚崩：轉彎騎太快

女大生練車摔進水溝亡　友目擊淚崩：轉彎騎太快

泰男拆行充見一排電池　質疑網購買到「假貨」

泰男拆行充見一排電池　質疑網購買到「假貨」

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面