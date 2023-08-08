「父親節」安全不打烊　南消二大日夜守護市民安全！

▲台南市消防局第二救災救護大隊，特於8日辦理搶救演練，展現守護市民安全的決心，讓民眾安心歡慶佳節。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

8月8日父親節，全台灣仍有許多消防員依然堅守崗位，暫時放下自己身為父親與兒子的角色，守護民眾安全，台南市消防局第二救災救護大隊，特於8日辦理搶救演練，展現守護市民安全的決心，讓民眾安心歡慶佳節。

這次演練假楠西老人活動中心辦理自主防災暨搶救演練。演練內容包含啟動自衛消防編組，利用廣播進行通報並向消防單位請求支援，另確認火警位置進行初期滅火及避難引導；消防局針對災害狀況進行滅火攻擊、人命搜救、疏散引導及火場人員安全管制，過程逼真。

第二救災救護大隊長王騰毅表示，本次演習藉由與楠西老人活動中心配合，其一能了解員工對消防安全設備使用及操作熟練度，其二能加強對於意外災害發生時的應變能力，期望此次演練能提昇平時源管理，確實檢查、維護消防設備，並加強自衛消防編組演練，熟悉疏散路線，為將來突發事件做好萬全的準備，藉以達到降低財產損失與人員傷亡之目的。

消防局局長李明峯表示，消防工作需24小時待命，隨時緊急出勤，因長時間輪值勤務，無法與家人常聚。在此，感謝每一位消防同仁辛苦的堅守崗位，無私的奉獻，祝福每一位辛苦的消防同仁父親節快樂，並請大家多多給予消防人員支持與鼓勵。此外，消防局也在市長黃偉哲大力支持下，不管在人員、裝備器材及勤休制度皆日益精進，俗話說:「父親最無私的投資，就是為孩子付出」，藉由軟硬體提升，讓消防人員守護市民安全更有力。