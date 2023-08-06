歡慶父親節　南消仁德分隊攜手仁德區公所舉辦闖關活動

▲台南市消防局仁德分隊攜手仁德區公所共同舉辦「模範父親表揚暨防災宣導」闖關活動，吸引許多民眾參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為歡慶父親節，台南市消防局仁德分隊攜手仁德區公所共同舉辦「模範父親表揚暨防災宣導」闖關活動，吸引許多民眾參與。

這次的活動結合仁德區公所的模範父親表揚活動，讓模範父親們穿著消防隊服、搭著消防車英勇登場。而闖關活動共分為3關，藉由不同的關卡讓民眾了解防災的知識，活動以寓教於樂的方式，讓防火教育從小扎根。

此外，除了闖關活動之外，現場還有CPR教學與操作、消防衣著裝、消防車以及器材展示等。此次防火宣導目的在於配合消防局防火防災宣導政策，使民眾學習防火防災對策，進行防火、防災常識宣導，教導災難中如何避難逃生，以期達到具備消防常識，並強化防火防災宣導效果。也呼籲對消防有熱忱的民眾，一同加入義消的行列。

市長黃偉哲提醒民眾:「多一份消防安全常識，增一分居家生活安全」。藉此活動過程介紹消防車輛、器材及向市民朋友傳達防災防火觀念宣導。希望民眾能提升災害之預防及應變能力，增加防火、防災及逃生知識，保護自己保護他人。

消防局局長李明峯指出，真正的災害現場，危險是無法預見的，充滿著不確定因素，因此，熟知、熟練日常生活中預防火災、自救逃生等知識及技能非常重要。