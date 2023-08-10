攜手「十鼓擊樂團」、「台南市民交響樂團」兩大樂團　推出「井仔腳藝術節」

▲長期支持北門井仔腳藝文活動的晉基建設董事長廖淑芬，將攜手「十鼓擊樂團」、「台南市民交響樂團」兩大樂團，力推「井仔腳藝術節」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

雲嘉南風景管理處舉辦的夏季音樂活動，「鹽田．夕陽．享樂」即將迎來第3周的演出，井仔腳瓦盤鹽田經營者「台灣守護文創」董事長陳仁昌表示，感謝雲管處的用心，讓我們看到這麼多不同類型的藝術表演者齊聚在這邊，一起為鹽田地景的觀光而努力。

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長期支持北門井仔腳藝文活動的晉基建設董事長廖淑芬也分享，因為「鹽田．夕陽．享樂」而與「十鼓擊樂團」、「台南市民交響樂團」有了首次合作的機會，在交流過程，碰撞出更多對於守護台灣360年鹽業文化的靈感，為未來晉基建設與台灣守護文創計畫推廣的「井仔腳藝術節」打下深厚的基石。

晉基建設董事長廖淑芬表示，2022年我們以台灣鹽業故事作為背景攜手台灣守護文創、藝姿舞集在井仔腳瓦盤鹽田推出「2022年白金之舞」，不僅獲得各界好評，地方鄉親更大力支持，直到現在走在鹽埕，還會遇到大家談論「白金之舞」，這種感動更加深我推廣「井仔腳藝術節」的想法。這次在「鹽田．夕陽．享樂」我們首次合作「十鼓擊樂團」與「台南市民交響樂團」，在幾次的交流中除了分享我們以往推廣續傳文化的活動，也說明鹽田地景演出的各種困難與挑戰，凡舉強勁北風讓樂器、樂譜難以固定、鹽田中的鹵水對衣物、樂器造成影響，更不用說在廣闊地景，人員站位問題也是一大考驗，當然最重要的是分享「井仔腳藝術節」的初衷與想法，期待更多合作的可能。

「台南市民交響樂團」總監劉桂蘭老師也大方分享，「台南市民交響樂團」擁有豐富戶外演出經驗，對待這些「天然」問題已經想好對策，這次面對井仔腳瓦盤鹽田廣闊的地景，也以大規格40位團員進行演出，將帶來「卡門」、「鐵達尼」等經典樂曲。也非常期待廖董事長提出的「井仔腳藝術節，相信一定可以玩出更多不同火花。

晉基建設董事長廖淑芬說明，「鹽田．夕陽．享樂」邁入第3周，還沒來體驗過的的朋友，千萬要把握機會，體驗這個結合百年鹽田地景，專屬雲嘉南特色的音樂饗宴。也請大家多多期待，不遠的未來，由晉基建設與台灣守護文創推行的「井仔腳藝術節」，將持續守護台灣360年鹽業文化與這座百年地景，讓地方故事繼續文化永續。主單位指出，活動內容將視天候而定，詳情請隨時上「雲嘉南，好好玩」臉書粉絲專頁查詢。