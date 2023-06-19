東海岸大地藝術節6 ／21閃亮登場！8場月光海音樂會全攻略

▲今年8場次的月光‧海音樂會在解封後用最東海岸方式讓大家享受夏日旅程。（圖／東管處提供）

記者王兆麟／台東報導

東部海岸國家風景區管理處「2023東海岸大地藝術節」於6月21日下午3時30分正式於都歷園區啟動，並以「越過第五道浪」為策展主題，除邀請六位藝術家於東海岸進行駐地創作、8場次的月光‧海音樂會更要讓大家嗨到無邊際，而藝文平台系列活動也陸續開展中，期待在解封後用最東海岸方式讓大家享受夏日旅程。

本年度5位藝術家哈希巨‧蘇飛與Alvaro Trugeda、葉海地、夏曼‧瑪德諾‧米斯卡、Andrew Ananda Voogel、上野大作，分別在加母子灣遊憩區、宜灣部落、都歷園區、綠島、八仙洞遊憩區進行創作，以越過第五道浪的勇氣，不要被打敗的精神，帶來寓意深遠的作品創作。另外，德商百靈佳殷格翰為實踐企業與藝術節的永續結合，支持由西班牙藝術家Jordi Espanola與企業員工們以工作假期形式共同創作一件作品，目前六件作品已全數完工。

2023東海岸大地藝術節首場正值夏至，以「星空」為主題，邀請在地知名表演團體Amis旮亙樂團、《聲林之王2》從中脫穎而出的吱吱 郭芝吟、結合達悟族語及硬式搖滾的Wild Thing野東西、還有透過徵選的琴人樂坊，最終壓軸則由每年必出席、活動帶代言人舒米恩領軍演出，勢必為年度首場音樂會帶來震撼。6月22日年度首場售票有杵音文化藝術團、林廣財與老樂手、沈文程、蕭煌奇Ｘ全方位樂團、葉璦菱，演出陣容堅強，全台7-11 Ibon跟現場都可以購票，還沒有購票的朋友請加緊你們的腳步。

迄今第四年的「東海岸藝文生活平台串聯」，東管處透過邀請及徵選，今年嚴選出20多個藝術工作者及藝文空間，以｢藝串行動｣及｢開放工作室｣形式，邀請遊客及民眾走入並參與東海岸的藝術生活。不管是藝文展覽、遊程手作、音樂市集、講座分享…，場場精彩，想要享受河口的與在地Chill生活，老闆串生活各項活動即將於6/23啟動；想漫遊在充滿藝文氛圍的場域，7月份~8月中都歷遊客中心有高敏書的「海岸織旅」個展、原漾工坊的「構樹成果展」、以時生活工作室的「山海紮根計畫-由土而生的工藝美學」展等；10月8-9日更有舒米恩x都蘭部落重磅回歸的「阿米斯音樂節」，每場活動都依附在地生活而生，歡迎大家一起來感受及體驗。

月光‧海八場次的交通服務上，提供來回接駁專車 （採預約制交通接駁預約表單https://forms.gle/x5W11KCpV2xUeDut5），停靠台東轉運站、台東火車站及都蘭糖廠，車上僅收現金，請大家自備零錢；另若想欣賞東海岸大地藝術節的藝術作品，遊客可搭乘台灣好行東部海岸線、玉長豐濱線遊輪式公車，行經站點如加路蘭、金樽、東河橋、都歷園區、寧埔、金剛大道及石梯坪景區等皆有藝術作品，周末更有提供隨車導覽人員，提供遊客更完整解說服務。另若想有專人帶領全程走透透，雄獅旅行社配合「2023東海岸大地藝術節活動」，推出「月光‧海套裝行程」，目前商品均已上架熱賣中。



為讓大家更貼近東海岸的藝術氛圍，去年度推出周邊歡樂包組合，包含藝術節保冷袋、143啤酒杯、環保防曬膏、野餐墊、聯名啤酒等多樣商品，今年度更增加不銹鋼冰塊、生啤酒杯商品等供大家選購。另外為推廣在地業者與東海岸大地藝術節連結，許多業者推出聯名商品包括飛魚乾、小米酒等，讓大家玩得開心也吃的安心，更擴大藝文網絡。

詳細資訊可至東管處網站 www.eastcoast-nsa.gov.tw/ 或藝術節活動網站 www.teclandart.tw 查詢，活動即時詳情請關注「東海岸大地藝術節」及「【Nga'ayho】你好，東海岸」FB粉絲頁。

