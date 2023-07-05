2023東海岸大地藝術節　跟著世界音樂一起搖擺

▲「2023東海岸大地藝術節」，於3日、4日，在成功都歷遊客中心前大草坪舉辦。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處(以下稱東管處)主辦的「2023東海岸大地藝術節」，7月場次「月光·海音樂會」，於3日、4日，在成功都歷遊客中心前大草坪舉辦，2天總計吸引近6000名觀眾前來參加。



3日的音樂會以「月昇浪湧」為主題，邀請了卑南族5位父親組合的跪父樂團、曾獲金曲獎「最佳客語專輯獎」的春麵樂隊、南島三個不同族群女聲組成的小島大歌jam、布農族金曲歌王王宏恩擔綱演出；而在「你的月光海舞台」徵選中脫穎而出300ss樂團，亦特別為今年「東海岸大地藝術節」主題「越過第五道浪」編排演出全新音樂劇碼「黑潮」，震撼全場觀眾。4日的「月夜浪舞」，則邀請了金曲客語歌手吉那罐子、鄒族搖滾大叔「原始林樂團」、來自卑南金曲部落並曾獲金曲最佳新人獎的紀曉君，以及透過「你的月光海舞台」徵選而出，結合日本津輕三味線及美式踢踏舞的踢踏電台Tap Radio、才華洋溢的泰雅青年卯那Mauna delau，帶來整場音樂會4個半小時無冷場的精彩演出。





為鼓勵「月光·海音樂-創藝市集」攤友們，支持活動環保永續、土地友善的理念，特別舉辦的「你加就是我佳」優良攤商評選活動。7月場次參與的攤友，不管在商品呈現或擺盤上，發揮了更多巧思，與遊客的互動亦明顯提升。經專業評審及現場民眾的投票結果，由ReggaECO、台11開放工作室、Tamorak母語共學園、金喜檸檬、江克白在花園及Sweet Night Kitchen 獲選。其中，「ReggaECO」係以《環保時尚》為目標，取用拉環、瓶蓋、包裝、海廢等素材製成包包、飾品、燈具等實用物品；「Tamorak母語共學園」則是成立於花蓮豐濱港口部落，是台灣第一件族語共學園；另外，「江克白在花園」的老闆，則是愛上台灣且選擇了台東這塊土地的維京尼亞人，利用當地當季食材來製作創意美墨料理，令人驚艷。



8月場次的月光海音樂會，將在8月1日、2日以「月島漂浪」及「月海逐浪」為主題，邀請你太白了去曬黑ft.恆春民謠、裝咖人X黃博裕X王駝、陳明章X福爾摩沙淡水走唱團、微醺開根RadiwRadiw、桑布伊、追風少女FALI、東京中央線、郭子與浮花樂團、Matzka、黃花樂團進行精彩演出。此外，東海岸大地藝術節為交通部觀光局2023台灣仲夏旅遊節三大主軸活動之一，在仲夏巡迴車展演計畫中，也將在月光海音樂會8月場次現場，安排大地藝術工作坊x 台東在地歌手彈唱快閃活動。