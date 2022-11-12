場面震撼！八大神尊現身井仔腳鹽田　白金之舞觀眾感動落淚

▲2022鯤鯓王平安鹽祭「白金之舞」，12日在井仔腳瓦盤鹽田展開首場表演，現場人群絡繹不絕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2022鯤鯓王平安鹽祭「白金之舞」，12日在井仔腳瓦盤鹽田展開首場表演，現場人群絡繹不絕，不少遊客早早就等在一旁，期待可以在榮獲全球百大永續故事的活古蹟裡，體驗這齣【以地為幕、天光為景】，三百年來鹽田的第一支舞。

現場還有一個特別景象，可以看見不少爺爺奶奶攜家帶眷等候入場，詢問下才了解原來是以前在鹽埕工作的鹽工前輩們，這次受到晉基建設集團的邀請，特別全家出動，一起來觀賞這齣以台灣鹽業史上的白金歲月做為背景，重現北門時代風華的白金之舞。

白金之舞主辦單位，晉基建設董事長-廖淑芬女士說明：這是晉基建設集團首次嘗試跨界合作，與國際知名的台南在地舞團-藝姿舞集共同籌劃。我們請專業的舞者帶領成功鹽國寶級鹽工與在地北門、錦湖國小的小朋友們一起參與演出，透過三幕內容「水地風光、白金歲月、謝天祈福」，呈現鹽埕居民的生活環境、工作信仰與鹽埕廟口熱鬧的景象，讓來不及參與那段歲月的我們，也可以體驗到當時候的文化魅力，看見屬於北門鹽鄉的故事。

活動導聆時，白金之舞藝術總監【藝姿舞集】郭玲娟老師也與現場觀眾說明謝天祈福儀式，邀請大家在最後一幕時，不管是感謝天地神靈、感謝大地萬物，希望大家都可以一同祈福感謝。

而在演出結束後，台灣守護文創董事長陳仁昌先生表示：這次特別邀請到南鯤鯓代天府「李、池、吳、朱、范五府千歲」、青山寺觀音佛祖、萬善爺囡仔公、興安宮纪府千歲，等八位神尊蒞臨現場，一同參與演出，表演內容真的是跨到神的等級。而看見許多觀眾以及以前的鹽工爺爺奶奶們蒞臨現場，甚至動感落淚，真的是對我們經營井仔腳鹽田、守護天日曬鹽文化，最大的鼓勵，也是台灣守護文創以井仔腳再造台灣鹽產業的應許之地最好的詮釋。

同時也提醒在13日時，現場還有一場演出，希望大家把感動帶回家，分享給更多的家人朋友，13日同一時間再來井仔腳看表演。讓我們一起找回鹽埕的熱鬧氛圍。