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2022台東美術館聲音藝術節　15日起展覽×演出×影展重磅登場

▲2022台東美術館聲音藝術節，15日起展覽×演出×影展登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲2022台東美術館聲音藝術節，15日起展覽×演出×影展登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府舉辦「2022年台東美術館聲音藝術節」系列活動，自7月起首波展演市集開始，每月一場，從山林、溪流、城市到海洋的「耳朵帶路」聲音工作坊，吸引不少民眾參與，15日起將舉辦壓軸的跨域聲音演出、聲音藝術創作展與聲音敍事影展等亮點活動，包括駐館歌手萬芳等將在美術館跨域聲音展演市集中表演，歡迎鄉親踴躍前往欣賞。

縣長饒慶鈴表示，此次聲音藝術節邀請策展人張溥騰以「消失的聲音」為主題，邀請了5位當代跨領域創作者陳芯宜、黃大旺、蕭聖健、張君慈與澎葉生，以及去年曾於台東美術館駐館的藝術家洪梓倪與台東在地音樂創作人斯馬里奧組合共創，作品於台東美術館展出，將帶給大家不同的感官體驗。

▲2022台東美術館聲音藝術節，15日起展覽×演出×影展登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

文化處說明，「消失的聲音/Disappearing Sound」展覽呈現形式包含聲音藝術、數位藝術與科技藝術等，共有6組不同類型的作品，將於15日在台東美術館大文創教室開幕展出，跟著藝術家探尋消逝中的聲音，探討聲音存在的本質，並試圖去找消失中的聲音，思考那些曾經存在的聲音，隨著時間留下的殘響和模糊的記憶碎片，我們到底剩下什麼？

除了展覽，也將展開6組以消失的聲音為靈感的跨域聲音演出，由排灣族創作歌手戴曉君以渾厚嗓音揭開序幕，依序由曾伯豪演繹台灣老歌及其創作曲，及台灣實驗搖滾/民謠樂團的落差草原WWWW帶來搖滾迷幻，熟悉的流行音樂歌手萬芳，將帶來在台東美術館駐館後的全新創作，還有Flyinsnow飛雪帶來實驗電子即興演出，最後由電子音樂鬼才李婉菁團隊進行跨界的壓軸演出，連續2天帶來迷幻般的夜晚。

10月29、30日舉行的聲音敍事影展，邀請當代敍事影展策展人鍾適芳，精選放映6部影片，藉由聲音來認識當代歷史現場的影像故事，從人文思維與歷史事實來思索「消失的聲音」，每部影片都有映後座談來討論並思考影像敍事的意義。

影展開幕活動特別邀請琵琶音樂家鍾玉鳳與藍調樂人陳思銘帶來漂浪敍事詩演出，以混種的樂類、血緣遙遠的器樂，交互講敍漂浪者的境遇。

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