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2023台東藝術節　11檔節目26日午開賣

▲台東縣政府25日於台東藝文中心舉行2023台東藝術節記者會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣政府25日於台東藝文中心舉行2023台東藝術節記者會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

邁入第13屆的2023台東藝術節，6月至11月將展開11場精彩演出，包含戲劇、音樂、舞蹈和親子等多元節目類型，台東縣政府25日於台東藝文中心舉行記者會，並邀請萬芳、明華園等團體作簡短演出，以及布拉瑞揚老師說明表演舞碼。將於26日中午12時開賣，早鳥八折優惠至6月15日。

▲台東縣政府25日於台東藝文中心舉行2023台東藝術節記者會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

縣長饒慶鈴提到，台東藝術節已經舉辦13屆，透過藝術活絡多元生活，台東已經不再是文化藝術沙漠，今年的藝術節6月10日由雲門舞集最具代表性的作品《薪傳》揭開序幕，林懷民將帶著第八代年輕舞者重現先民「唐山過台灣」的奮鬥突圍。縣府今年更首次與台北國家兩廳院、台中國家歌劇院共同製作布拉瑞揚舞團《我・我們》第一部曲，編舞家布拉瑞揚·帕格勒法攜手金曲天后ABAO阿爆、藝術家磊勒丹・巴瓦瓦隆，透過肢體、圖像和音樂呈現排灣族世界觀，11月回到台東的舞台。

▲台東縣政府25日於台東藝文中心舉行2023台東藝術節記者會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

另外，萬芳去年受台東美術館之邀，在台東Long stay2個月，她表示在台東的日子重新找回屬於自己本我真實的節奏與價值觀，很期待7月29日回到台東舉行《願陽光照耀》音樂會，作為世界巡迴的第一站。

古典音樂則由旅美小提琴家胡乃元擔任音樂總監的Taiwan Connection，今年首度參與台東藝術節，帶來《TC國際室內樂系列-遠山的呼喚》，邀請洛杉磯愛樂法國號首席Andrew Bain、中提琴名家Paul Neubauer、瑞典鋼琴家Andran Oetiker等華麗陣容參與演出；國家青年交響樂團7月將展開《夢響‧序章》音樂會全台巡演，由準‧馬寇爾親自指揮、小提琴家卡洛琳．魏德曼（Carolin Widmann）擔任巡演獨奏家，與100多位青年音樂家同台演出。

▲台東縣政府25日於台東藝文中心舉行2023台東藝術節記者會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

文化處說明，今年戲劇節目都是台東觀眾熟悉的團體，相聲瓦舍的《包黑子壞壞》以北宋清廉正直的包青天為原型主角，將著名的奇案傳說發展成相聲喜劇；明華園戲劇總團《蓬萊仙島-漢鍾離》由無敵小生孫翠鳳與陳昭賢，分別飾演「半人半獸」的蚩尤及鍾離權，呈現八仙傳奇系列最具史詩感的一場戰役。

2023台東藝術節將於26日中午12點開賣，6月15日前購票享8折優惠(最低票價除外)，民眾可於「OPENTIX兩廳院文化生活」售票網、7-ELEVEN超商及FamilyMart全家便利商店購票。

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