高虹安推五政策支持度皆破6成　市民幸福有感

▲新竹市長高虹安推動桃竹竹苗月票。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市長高虹安上任超過半年，《ETtoday民調雲》今(9)日公布最新市政滿意度，顯示高虹安所推動的5項政策皆獲6成以上支持度，如年底開通慈濟與關新路、推動桃竹竹苗月票、邀MLB場務專家來台協助改善棒球場、擴增社福卡服務範圍、青年租屋補助再加碼6千等，其中擴增社福卡服務範圍最受好評，滿意度近8成。媒體關心新竹市政府回應，對此市府表示，感謝市民鼓勵與鞭策，未來將持續推動市民有感的政策，以創造市民福祉、提升幸福感為目標。

《ETtoday民調雲》最新民調顯示，新竹市民對高市長推動的5項政策滿意度皆超過6成，其中又以擴大敬老愛心卡服務範圍滿意度最高(79.7%)，顯示社會福利是民眾相當在意的政策之一。其次依序為推動桃竹竹苗通勤月票(66.2%)、竹市單身青年再加碼租金補貼6千元(65.7%)、邀大聯盟場務專家來台協助改善棒球場(61.9%)、成立交通改善小組並計畫於年底開通慈濟路及關新路延伸段(61.5%)。

市府表示，竹市65歲以上長輩佔全市人口數14.4%，為提供長輩更好的福利，市府升級敬老愛心卡服務範圍，不僅可搭乘公車客運、計程車、國民運動中心及公立游泳池，今年7月起可租借國民運動中心場地、8月更擴大開放搭乘台鐵，盼提供長輩更好的生活品質。另為通勤族謀福利，桃竹竹苗TPASS通勤月票今年7月成功獲交通部核定，為全台第四個擁有通勤月票的生活圈，力拼今年10月上路。

此外，高虹安上任後也積極推動「安居雙箭」，持續攜手住都中心增建社會住宅，目前共規劃5處，推動中的社宅2,500戶已達標，穩定朝4,000戶目標邁進，實現居住正義；竹市更推出青年租金加碼補貼一年6000元，以落實「青年宜居」施政藍圖。

針對各界關注的市立棒球場，高市長上任後即邀請專家學者組成新竹市立棒球場工程體檢會，今年7月13日更邀美國職棒大聯盟場務專家Chad Olsen至棒球場展開場地檢測與評估工作。媒體報導指出：「顯見高虹安堅定改善棒球場專業安全原則的主張已獲多數民眾支持，也替新竹市政府團隊的執行力打了一劑強心針。」

市府表示，高市長上任超過半年，逐步落實推動各項政策，感謝市民的肯定與支持，也虛心接受各界指教，每一份民調都是市府施政的重要參考依據，未來市府團隊將加倍努力，積極解決舊有問題，以市民福祉為依歸，持續落實有感政策，盼為竹市帶來嶄新氣象，打造屬於新竹市民的「安居科技城」。