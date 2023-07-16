漏網鏡頭／綠全代會林志潔送「蒜頭」　柯建銘：國會過半有信心

記者呂晏慈、陳家祥／台北報導

民進黨一年一度的全國黨員代表大會今（16日）下午在圓山大飯店登場，由於適逢選舉年，各縣市立委參選人均受邀與會，出身學界的新竹市參選人林志潔帶著一把蒜頭現身，她笑稱，藉此祝福與會者「凍蒜」；民進黨立法院黨團總召柯建銘也表示力挺說，「對於國會過半的話，我當然很有信心」。

▲民進黨新竹市立委參選人林志潔受訪。（圖／記者陳家祥攝）

林志潔稍早在圓山大飯店接受媒體聯訪時透露，父親的政治立場原本跟自己不一樣，本來很擔心他對自己代表民進黨參選有意見，但後來父親說「誰優秀就支持誰」，特別從老家雲林帶來兩大袋蒜頭，希望祝福與會者「凍蒜」。陪同受訪的民進黨立委林靜儀笑說，她不是林志潔的選民，可以收下蒜頭。

柯建銘則表示力挺說，林志潔教授是非典型的候選人，因為林父是自己的好朋友，以前辦公室都稱呼林為「那個送蒜頭的教授」，實際上，林過去幫政府做很多事情，包括司改國是會議，也曾任交大科法所所長，自己經常向林請教，因此，他對林當選很有信心，整體來說，在整個提名佈局上面，所有的民進黨團結，所有議員都帶著林拜訪里長、跑行程，肯定林腰彎得下去、常上節目口條佳，「選舉是一個非常激烈的，一定要撐到最後，對於國會過半的話，我當然很有信心」。

對於其他縣市的黨內整合議題，柯建銘直言，有爭議的要加倍努力，會有一些改變，相信整個（黨）氣勢上來，跟賴清德一起，會是最好的選擇。