ET民調／高虹安5政策大檢驗　「大聯盟來台改善棒球場」滿意破六成　 79.7%最愛這項

▲《ETtoday民調雲》最新調查，新竹市長高虹安的五大政策均獲得六成以上市民支持。（圖／ETtoday民調雲）

記者陳弘修／台北報導

新竹市長高虹安執政已滿半年以上，她所推動的各項政策，持續地受到各界關注。根據《ETtoday民調雲》的最新調查，高虹安推出的五項政策與執行，獲得市民的支持度均超過六成，其中，對於高虹安日前請大聯盟場務專家來台協助改善棒球場的作為，就有61.9%的新竹市民表示滿意，顯見高虹安堅定改善棒球場專業安全原則的主張已獲多數民眾支持，也替新竹市政府團隊的執行力打了一劑強心針。

民眾檢驗縣市長各項政策的反應是愈來愈直接，高虹安跟其他縣市的新任首長一樣都面臨不小的壓力，加上其所屬的民眾黨，在新竹市並非如藍綠政黨擁有基本盤的優勢，要爭取民眾對於施政的認同需要時間與努力。

為了解新竹市民對於近期高虹安及其團隊在棒球場問題、交通改善、居住正義、社會福利等新作為的看法，《ETtoday民調雲》於7月28日至8月2日，針對20歲以上設籍新竹市之民眾進行「新竹市市政議題調查」，回收有效樣本數1,144份，抽樣誤差在95%的信心水準下，為正負2.9%。

根據《ETtoday民調雲》調查結果，在改善新竹市棒球場、交通、社福、居住四大議題（五項政策）中，對於高虹安在7月上旬請美國大聯盟場務專家 Chad Olsen親自前往新竹棒球場嚴謹地在場地內進行各項專業丈量與測試，有61.9%的市民表示滿意，回答不滿意者僅為29.7%，沒意見或不知道者為8.4%。

由此可見，這個從去年選舉就成為全國焦點的議題，多數民眾對於高虹安及其團隊堅持要用專業來拯救棒球場的主張，已經獲得超過半數的市民買單。

▲高虹安請大聯盟場務專家協助改善棒球場，61.9%新竹市民表示滿意。（圖／高虹安臉書）

在民生議題方面，調查結果也指出，高虹安決定擴大長輩敬老卡與身障者愛心卡（簡稱社福卡）的服務範圍，增加如國民運動中心及游泳池等公共設施、公車客運、敬老愛心計程車與台鐵，每月600點的補助，有高達將近八成市民（79.7%）表示滿意，回答不滿意者僅為12.9％，沒意見或不知道者為7.4％。

▲近八成市民滿意高虹安擴大長輩敬老卡與社福卡的服務範圍。（圖／高虹安臉書）

交通政策方面，新竹市府成立交通改善小組，並計畫年底開通慈濟路及關新路延伸段，以解決交通擁塞，調查結果也顯示，有61.5%新竹市民對此政策感到滿意，不滿意者為26.1%，沒意見或不知道者為12.3%。

另外，在行政院推動的TPASS上路後，高虹安繼續積極爭取推動桃竹竹苗通勤月票，為新竹通勤民眾謀求福利，此舉也獲得66.2%的市民好評，回答不滿意者為20.8%，沒意見或不知道者為13.0%。

落實居住正義方面，新竹市府針對符合中央基本補貼標準、設籍並租屋於新竹市之單身青年再加碼租金補貼一年6,000元的作法，調查結果也顯示有65.7%的市民認同且表示滿意， 不滿意者23.0%。

▲66.2%市民滿意高虹安積極推動桃竹竹苗通勤月票。（圖／高虹安臉書）

《ETtoday民調雲》表示，本次民調由《ETtoday民調雲》負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫，調查結果百分比採四捨五入取至小數點第一位。進行統計分析之前，原始資料先依內政部112年6月底人口統計資料與新竹市政府民政處111年12月底現住人口教育程度，進行性別、年齡、地區、教育程度樣本加權，以符合新竹市20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。