桃竹竹苗通勤月票獲核定　高虹安：力拚「10月上路」

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桃竹竹苗通勤月票獲核定　高虹安下令啟動：力拚「10月上路」

▲▼桃竹竹苗通勤月票今獲交通部公路總局核定，高虹安下令力拚10月上路。（圖／新竹市政府提供）

▲交通部公路總局今核定「桃竹竹苗通勤月票」，新竹市長高虹安下令力拚10月上路。（圖／新竹市政府提供）

記者陳弘修／新竹報導

390萬民眾殷切期盼的「桃竹竹苗生活圈通勤月票」今（21日）終獲中央核定通過，新竹市長高虹安表示，感謝交通部公路總局核定，市府將儘速邀集各運輸業者、票證公司召開會議，立即啟動設備修改、票證設定及銷售通路規劃等前置作業，力拚10月上路，讓市民及早享受月票優惠。

新竹市政府表示，自6月21日首次審查會議結束後，由4縣市自行紀錄委員建議，速提中央審查，交通部公路總局今召開第2次審查會議，審查委員們皆認為此次計畫內容完整，符合月票政策目的與精神，經審查後一致通過，高虹安隨即指示，立即啟動設備修改、票證設定及銷售通路規劃等前置作業，力拚10月上路。

市府交通處長倪茂榮表示，市府積極落實高虹安市長「交通暢行」的施政藍圖，3月主動邀請桃園市、新竹縣及苗栗縣召開籌備月票會議，召開6次會議提出4種月票方案，「竹竹288元」、「竹竹苗699元」、「桃竹竹799元」及「桃竹竹苗1,200元」，今日獲交通部公路總局核定，不僅可以減輕市民交通負擔，鼓勵民眾搭乘大眾運輸，進而改善交通，同時填補基北北桃及中彰投苗月票未連貫的部分，讓往返桃竹竹苗的通勤、學生族群節省荷包，也預期提升公共運輸服務旅次。

倪茂榮說，下週將會立即邀請運輸業者、票證公司召開會議籌備月票前置作業包括營運規則確認、驗票機票證修改及測試、票卡印製與銷售通路，也會設計懶人包讓民眾盡早了解月票使用規定。

交通處也補充說明，市府將與票證公司儘速研議桃竹竹苗生活圈通勤月票「TPASS卡」購入方式，除敬老卡及愛心卡等優惠票種不能設定通勤月票外，包括實體預購地點、取貨時間等資訊，目前已有實體卡（學生卡、普通卡、聯名卡等）之民眾，可先於超商完成加值後，至人工售票櫃台（桃竹竹苗境內部分台鐵車站、桃園捷運A7至A22站服務窗口、新竹客運民族路總站、新竹轉運站、尖石鄉公所、苗栗客運頭份總站），或自動加值機（國光客運場站桃園機場站、中壢站）設定購買通勤月票。

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