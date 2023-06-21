　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

獨／數學疑考題外洩！新竹三民國小五年級全部重考　家長傻眼了

▲▼「數卷重大瑕疵」　新竹家長收「重考簡訊」超錯愕。（圖／讀者提供）

▲新竹市三民國小因考題洩露，決議五年級學生全部重新考數學。（圖／讀者提供）

記者陳凱力／新竹報導

明天就是端午節連續假期，許多國小也趕在下周結業式前進行期末考，新竹市三民國小卻在今(21)日下午臨時宣布，因五年級數學期末考試發生重大瑕疵，將於下周二重新進行數學期末考試，許多家長突然收到簡訊通知，非常錯愕。

因接近暑假，不少小學家長早就計畫好，在期末考後、結業式前開始請假出國或長途旅行，也有家長則是趁著端午連假再多請周間日，讓暑假延長，只是突如其來的重考簡訊，家長反應兩極，有家長認為重考才能公平，也有家長因行程被打亂焦頭爛額。

三民國小校長陳進豐證實五年級全體學生即將於下周二、6月27日上午8點半重新進行「數學科期末評量」。陳校長說，五年級的數學是今天下午考，考試後即有老師反映，數學考卷中有2題應用題與他校80%相同、1題填充題雷同；因有他校數學比三民國小先考，可能補習班拿到卷子後又把題目當作複習給孩子使用，所以有洩題的疑慮。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳進豐校長說，的確有家長對重考有意見，但為了公平公正立場，所以才決議數學科重新考試，校方也陸續接獲家長來電，均一一解釋希望獲得理解。

三民國校五年級目前共有11班、約280名學生，27日重新進行的數學科期末評量將以全部重新出題的方式進行重考，不過，第一份試卷的成績有沒有可能列入計算還要再由老師們討論，如果計入要採取什麼比例或者也可能直接捨棄不計入，校長說目前還沒有定案，決定權在11個班的老師手上，還要看老師們怎麼討論，但可以確定的是將對學生進行提高獎勵的方式補償。

考量有的家長已經預訂行程無法更改，校方也會等到所有學生考完試卷後才會公布考卷內容以及成績計算。

►短裙、絲襪、細高跟衝女廁！波浪捲髮男精裝上陣...偷拍被抓包

►「竹北天坑挖呀挖」驚見1米深新坑！　居民崩潰：越來越靠近社區

►南寮「流浪狗攻擊致死」國賠269萬　高虹安交辦撤回上訴

►性騷擾疑雲　清大人社學會聲明：完成調查前暫停王丹授課

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
男星爆被妻打破頭「案情二度反轉」　恐嚇提告撤消
明起4天端午連假！疾管署示警「6大傳染病」
快訊／展瑞挺炎亞綸被罵爆　兄弟宣布暫緩合作
吃澱粉胖下半身？ 營養師吐「暴肥2兇手」
毒理專家解讀巴比妥翻車！　招名威6點聲明道歉
準歌后遭資深音樂人性騷「看她照片打手槍」
快訊／「戲曲王子」被控性侵　發聲明了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

端午運量明達高峰「單日11萬人次↑」！桃機：提早2.5～3小時報到

明起4天端午連假！疾管署示警社區有「6大傳染病」　羅一鈞3點提醒

「戲曲王子」李文勳發出聲明！被控性侵「絕非事實」：願配合調查

公總審查第二波通勤月票！2方案通過　「台東299元、基隆320元」

吳宗憲喊「若掏空公司死全家」釣出OPEN醬？7-11發聲明回應了

獨／數學疑考題外洩！新竹三民國小五年級全部重考　家長傻眼了

毒理專家解讀巴比妥翻車！招名威6點聲明道歉：造成社會大眾誤解

律師嘆炎亞綸無法用「愛情文」混過去　跑去強迫道歉接受「很雷」

政府連拋私大、高中職學費補助　全教總要求召開國家教育會議

歌王歌后＋饒舌小天王三強聯手　2023世客博主題曲盼傳唱國際

炎亞綸認了私密影片「不時折磨著我」　謝謝耀樂說出來..道歉：願陪你走過傷痛

利菁喊話黃子佼「別牽拖別人」　嘆他太情緒化..心疼孟耿如：怎麼過得去

柴犬躺玄關迎接主人返家　眼神無靈魂：你回來囉～

女子不願和分隊長兒分手　消防局門口噴Me too紅漆

劉在錫.李光洙《韓星地帶II》升級狂嚇瘋　他獨自落跑...俞利氣到罵髒話XD

瓶身太高放不進冰箱？ 他出奇招「一拳解決」

嘉義知名女中校車硬闖平交道　柵欄打中車身保全吹哨也沒用

NONO遭影射「車上強吻女模」：沒有印象　她再槓「如不實，歡迎提告」朱海君拒回應

台中男右切後kiss待轉車　整台烏龜翻！下巴掉一半

黃子佼性騷「認錯→暴走」重點整理　「地圖砲+道歉孟耿如」..爆完送醫

端午運量明達高峰「單日11萬人次↑」！桃機：提早2.5～3小時報到

明起4天端午連假！疾管署示警社區有「6大傳染病」　羅一鈞3點提醒

「戲曲王子」李文勳發出聲明！被控性侵「絕非事實」：願配合調查

公總審查第二波通勤月票！2方案通過　「台東299元、基隆320元」

吳宗憲喊「若掏空公司死全家」釣出OPEN醬？7-11發聲明回應了

獨／數學疑考題外洩！新竹三民國小五年級全部重考　家長傻眼了

毒理專家解讀巴比妥翻車！招名威6點聲明道歉：造成社會大眾誤解

律師嘆炎亞綸無法用「愛情文」混過去　跑去強迫道歉接受「很雷」

政府連拋私大、高中職學費補助　全教總要求召開國家教育會議

歌王歌后＋饒舌小天王三強聯手　2023世客博主題曲盼傳唱國際

端午運量明達高峰「單日11萬人次↑」！桃機：提早2.5～3小時報到

聯準會主席表態：未來「還會升息」　對抗通膨還有很長的路要走

皮膚科醫師教「正確洗臉」5大關鍵！時間＋水溫控制很重要

駐泰代表莊碩漢上任不滿一年請辭獲准　原因曝光

炎亞綸炎上　大陸網友「開始練繁體中文」看新聞

不斷更新／福來喜雙響砲！王威晨追加滿貫彈　兄弟超前

中國強力施壓　我駐斐濟外館被改回「台北」

秀傳醫療體系50周年催生前山基金會　捐贈高山醫療、緊急救護配備

周天成艱難奪首勝明天強碰林俊易　苦笑：再想辦法

明起4天端午連假！疾管署示警社區有「6大傳染病」　羅一鈞3點提醒

同事凌晨躲櫃子裡嚇人　他尖叫彈起全身抖動XD

生活熱門新聞

黃子佼砲翻舊愛「唯一沒提到她」　網：誰惹得起

黃子佼一出院　同名「臉書帳號復出」

殯葬圈Metoo更精彩！禮儀師爆「不輸演藝圈」

美國洋娃娃被領養來台　卻說台灣阿公阿嬤很過分

被害人曝光「阮慕驊強吻摸胸」隔天對話：再一起吃飯好嗎

快訊／NONO被控性侵2女　艋舺雞排急發聲

他喊「能懂黃子佼」　從小看爸爸和女人交疊

炎亞綸遭控偷拍　卡神嗆：退出演藝圈

沒追到籃籃請吃雞排！　本人大方回應了

NONO停演藝工作！網1點質疑「根本不痛不癢」

黃子佼「為什麼崩潰」？網揭關鍵原因

炎亞綸被控偷拍　律師：可處7年以上有期徒刑

炎亞綸道歉　粉專點「3犯罪行為」轉移焦點

NONO聲明1行字怪怪的？鄉民：到底啥意思

更多熱門

相關新聞

姐姐要期末考了！萌犬饋頭陪讀

姐姐要期末考了！萌犬饋頭陪讀

「狗狗：要認真念書喔！」寵物粉專「瘋狂花生走跳日誌」飼養一隻可愛的米克斯花生，這天牠的小姐姐要準備期末考，默默陪在旁邊「陪讀」，督促姐姐有動力快點學習。媽媽將花生小書童無奈的樣子拍下來，直呼「孩子，辛苦你了」。

下周期末考！鳥刷存在感狂擋課本

下周期末考！鳥刷存在感狂擋課本

每坪殘值僅2萬元！　竹市30年游泳池淪法拍

每坪殘值僅2萬元！　竹市30年游泳池淪法拍

ET民調／高虹安滿意度破6成　五大有感施政73.9%最肯定這項

ET民調／高虹安滿意度破6成　五大有感施政73.9%最肯定這項

新竹市敗在控球　台中市灌大局收勝

新竹市敗在控球　台中市灌大局收勝

關鍵字：

新竹市三民國小期末考

讀者迴響

熱門新聞

快訊／炎亞綸現身記者會！遭男網紅控偷拍性愛片

黃子佼砲翻舊愛「唯一沒提到她」　網：誰惹得起

快訊／NONO婚內性侵過程曝！

NONO被爆「拖女生到市民大道殘障廁所」無套中出

快訊／NONO宣布「即刻停止演藝工作」！

炎亞綸向耀樂道歉！認了私密影片「不時折磨著我」

「為什麼去年還聯絡炎亞綸」耀樂原因全說了

快訊／網紅怒揭「遭NONO性騷女快20個」！

黃子佼爆3星醜聞！6關鍵線索被挖

NONO捲風波！前老闆吳宗憲發聲

快訊／網傳黃子佼爆他是「假盲人」　蕭煌奇喊告

孟耿如「為黃子佼請辭新戲」！　製作人證實：先讓她休息

還有未爆彈？他點名「金馬男歌手」

快訊／抖音男網紅正面對決炎亞綸！

視網膜關台也爆MeToo！女員工瞎傳「眼神暗示要上床」

更多

最夯影音

更多
炎亞綸認了私密影片「不時折磨著我」　謝謝耀樂說出來..道歉：願陪你走過傷痛

炎亞綸認了私密影片「不時折磨著我」　謝謝耀樂說出來..道歉：願陪你走過傷痛
利菁喊話黃子佼「別牽拖別人」　嘆他太情緒化..心疼孟耿如：怎麼過得去

利菁喊話黃子佼「別牽拖別人」　嘆他太情緒化..心疼孟耿如：怎麼過得去

柴犬躺玄關迎接主人返家　眼神無靈魂：你回來囉～

柴犬躺玄關迎接主人返家　眼神無靈魂：你回來囉～

女子不願和分隊長兒分手　消防局門口噴Me too紅漆

女子不願和分隊長兒分手　消防局門口噴Me too紅漆

劉在錫.李光洙《韓星地帶II》升級狂嚇瘋　他獨自落跑...俞利氣到罵髒話XD

劉在錫.李光洙《韓星地帶II》升級狂嚇瘋　他獨自落跑...俞利氣到罵髒話XD

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面