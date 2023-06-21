獨／數學疑考題外洩！新竹三民國小五年級全部重考　家長傻眼了

▲新竹市三民國小因考題洩露，決議五年級學生全部重新考數學。（圖／讀者提供）



記者陳凱力／新竹報導

明天就是端午節連續假期，許多國小也趕在下周結業式前進行期末考，新竹市三民國小卻在今(21)日下午臨時宣布，因五年級數學期末考試發生重大瑕疵，將於下周二重新進行數學期末考試，許多家長突然收到簡訊通知，非常錯愕。

因接近暑假，不少小學家長早就計畫好，在期末考後、結業式前開始請假出國或長途旅行，也有家長則是趁著端午連假再多請周間日，讓暑假延長，只是突如其來的重考簡訊，家長反應兩極，有家長認為重考才能公平，也有家長因行程被打亂焦頭爛額。

三民國小校長陳進豐證實五年級全體學生即將於下周二、6月27日上午8點半重新進行「數學科期末評量」。陳校長說，五年級的數學是今天下午考，考試後即有老師反映，數學考卷中有2題應用題與他校80%相同、1題填充題雷同；因有他校數學比三民國小先考，可能補習班拿到卷子後又把題目當作複習給孩子使用，所以有洩題的疑慮。

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陳進豐校長說，的確有家長對重考有意見，但為了公平公正立場，所以才決議數學科重新考試，校方也陸續接獲家長來電，均一一解釋希望獲得理解。

三民國校五年級目前共有11班、約280名學生，27日重新進行的數學科期末評量將以全部重新出題的方式進行重考，不過，第一份試卷的成績有沒有可能列入計算還要再由老師們討論，如果計入要採取什麼比例或者也可能直接捨棄不計入，校長說目前還沒有定案，決定權在11個班的老師手上，還要看老師們怎麼討論，但可以確定的是將對學生進行提高獎勵的方式補償。

考量有的家長已經預訂行程無法更改，校方也會等到所有學生考完試卷後才會公布考卷內容以及成績計算。