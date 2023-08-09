柯辦：團結一切力量　拒絕「郭柯配」！當副手機會幾乎為0

記者崔子柔／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘有志競選總統，是否將與民眾黨總統參選人柯文哲聯手組成「郭柯配」，是各界關注的焦點。不過柯文哲競辦發言人陳智菡指出，柯文哲與民進黨總統參選人賴清德的差距微小，會代表民眾黨參選到底，「郭柯配」並非選項。

柯文哲競辦發言人陳智菡指出，柯文哲多次在內部會議聲明，會代表民眾黨參選到底，柯陣營會在近期明確向郭台銘傳達此訊息，民眾黨會團結一切力量，但「郭柯配」並非選項。

根據《聯合報》報導，民眾黨立委張其祿則說，柯文哲民調穩居第二，不論與誰合作，擔任副手的機率幾乎為0。

▲柯文哲是否聯手郭台銘，成為各界關注焦點。（圖／記者蘇晏男攝）



力挺鴻海創辦人郭台銘、日前甫退出國民黨的彰化縣議長謝典林昨（8）日指出，在野陣營推出一組總統參選人會是「最好的局」，郭台銘、柯文哲、侯友宜中只要有2人合作，剩下的那個人就容易被棄保，他希望郭台銘盡快宣布參選、與柯文哲協調。

謝典林表示，國民黨對整合比較沒有彈性，郭、柯協調彈性較大，他認為2人不必堅持以誰為主體，只要能勝選，就是符合選民期待。

謝典林也說，如果郭台銘還是決定獨力參選，那等於保送賴清德當選，「我們是絕對不會參加」，「選舉就是要選贏的，沒有要選輸的，相信郭董也是要選贏的」。

▼郭台銘。（圖／記者湯興漢攝）