影／賴清德父親節推感動片　同框單親、同婚家庭：盼當養育者後盾

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人暨副總統賴清德今（8日）晚間7點於官方YouTube頻道發布「賴桑去叨位」第七集「父親節特輯」。本集賴清德與民進黨性別平等事務部主任李晏榕一同前往信誼小太陽親子館，傾聽多元家庭育兒時的酸甜苦辣與生命經歷，他說，台灣的社會很大，能夠包容各種不同的家庭樣貌，讓父母與孩子一起成長茁壯，政府要當所有養育者的後盾。

影片中，賴清德與不同背景的家長展開對談，傾聽現場單親爸爸、單親媽媽、同志爸爸與同志媽媽等多元家庭的育兒甘苦談，家長們也與賴清德分享自己面對外界眼光、調和親職角色認同的方式，以及育兒過程中的心情。

▲賴清德與多元家庭父母面對面座談。（圖／翻攝自YouTube／賴清德）

言談之間，有單親爸爸說，自己在妻子離世後首次帶兩個孩子出門旅行，途中面對路人眼光或指點，心裡難免「有一些感覺」。也有單親媽媽向賴清德反映，單親家庭需承擔獨立育兒或婚姻失敗帶來的壓力，現雖有15至30歲青年諮商補助，仍希望政府能為單親家庭提供更多專業心理支持，而賴清德對此承諾會向衛福部反映，也認為政府應協助滿足單親家長的諮商需求。

在場兩位同志媽媽表示，能夠結婚生子是一件非常開心的事，雖然同志家庭的孩子可能面臨不同的眼光，所幸家中長輩十分疼愛孩子，而孩子即便認知到自己的家庭組成和同儕不同，也深愛且認同自己的家人。同志爸爸也分享育兒的心聲與期許，雖然過程辛苦，但也更有勇氣前進，想為孩子打造更好的未來，「很希望能夠有一個更友善、更能夠鼓勵他們的環境。」

身為兩個兒子的爸爸，賴清德也與現場家長分享自己的親子經驗，他憶起某天晚上回到家，發現大兒子有些發喘，於是他摸摸兒子的額頭確認溫度、趴在背部檢查呼吸聲後，才發現已經得了肺炎，趕緊送往成大醫院急診。而當兒子聯考期間在書房用功時，賴清德也會在客廳看書陪伴表達心意，他說「因為我們知道自己對孩子虧欠很多，總是想說重要的時刻，我們就在旁邊陪伴。」

聽完家長們的心聲，賴清德說，父親節要感謝的不只是父親，不論家庭組成為何，守護家庭、愛護孩子的心都是一樣的，現在的政府也願意為了孩子與家庭投注更多資源，能聽到家長的親身感受，對他來說非常珍貴。