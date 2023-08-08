黃智賢酸她下令「不准批評」柯文哲　徐巧芯：保送賴就是我的敵人

▲資深媒體人黃智賢開戰台北市議員徐巧芯。（合併圖／記者黃克翔攝／記者屠惠剛攝）



記者林彥臣／綜合報導

資深媒體人黃智賢近日槓上台北市議員徐巧芯，在8日的臉書發文中，更直接點名她下令「不准批評柯文哲」。對此徐巧芯隨即在該則貼文中回應表示，黃智賢這番開戰是否與她打了台南弊案有關，並且強調「保送賴清德的就是我的敵人」。

黃智賢表示，徐巧芯公然要求侯友宜不要打柯，還故意張冠李戴，說蔣萬安當選是因為攻擊陳時中，她還睜眼說瞎話，說林耕仁落選是因為攻擊高虹安。

黃智賢認為，徐巧芯的政治路，充滿了機巧與計算，2014年面對太陽花，躲起來，不敢對抗台獨，不敢捍衛馬英九跟國民黨的路線。

黃智賢再質疑，市議員的主要職責，是監督市政，但2018年當選台北市議會以後，徐巧芯忙的，不是監督柯文哲，而是努力護航，跟柯文哲建立「親密友好關係」，這真的讓人無語，她是無知，還是故意放棄政治的倫理？把市議員，當成交易平台？

黃智賢指出，徐巧芯擅長沒有風險的表演「反民進黨」這個戲碼，收割政治紅利，是真的很厲害，反民進黨的民意，被她利用來，為自己爭權奪利，如果人民的利益，可以被拿來交換自己的政治利益，那犧牲自己的黨，又有什麼關係？不擇手段是必須的。

徐巧芯對此回應表示，「是不是因為我打台南弊案你不高興，才寫了這麼大一篇要我停止對民進黨的攻擊？前瞻投入43億、超過38公頃台南土地上，只有1400個人在工作，這難道不是空城？審計部上面報告白紙黑字提到利用率不高必須改善，難道不是事實？」

徐巧芯說，「我是說不要讓民進黨躺著選，身為在野黨就是應該要拿出全力監督民進黨。但抱歉，沙崙科技園區的問題我後來又受到其他爆料，不管黃偉哲跟你的關係如何，我都還是會揭露。沒有想要吵架，但被點名誤解說我沒有在太陽花學運上奮戰我真的無法接受。上街頭、寫論述，我都是國民黨第一個。保送賴清德的就是我的敵人。」