時力黨慶將邀黃國昌出席　預告「3區域」有望再提立委參選人

▲時代力量決策會後記者會。（圖／時代力量提供）

記者杜冠霖／台北報導

時代力量今（8日）召開決策會後記者會，宣布將於10月15日舉辦8週年黨慶募款餐會，對於前立委黃國昌動向，時代力量秘書長李兆立表示，黨慶餐會當天一定會邀請黃國昌，非常希望黃能到場。至於選戰規劃，李說明，不分區規劃8至10位，確切人選還在討論，區域部份預計不會提超過5位，在台北、桃園、中南部都有望推出候選人。

時代力量今公布新任發言人林易瑩，李兆立說明，時代力量因應 2024 選戰需求，將增設一位發言人，由現任新竹市議員暨提名小組成員廖子齊、前台南市議員暨中央黨部政策部主任林易瑩、以及新聞部主任余佳蒨共同擔任發言人。

余佳蒨指出，時代力量從2015年創黨，至今過了8年。時代力量是個小黨，但卻是理念清晰、堅守初衷的好黨。我們對內強力監督，推動社會改革、與人民站在一起，對外堅守國家主權獨立，努力擴大台灣在國際的能見度。

余佳蒨提到，時代力量將於10月15日舉辦8週年黨慶募款餐會，從2016年主打「時力堅持改革，與人民站作伙」、2020年「公平正義，改變台灣」、到2024年「 堅持改革，無所畏懼」，會一直朝這樣的方向努力，必定「 堅持改革，無所畏懼」，讓台灣變的不一樣。

對於選戰規劃，廖子齊表示，時代力量提名策略小組皆定期開會，目前會朝與社會大眾生活息息相關的議題領袖為主，包含居住正義、交通改革等都是積極爭取合作的領域，也持續和潛在適合人選密切聯繫。

李兆立指出，不分區規劃8至10位，確切人選還在密切討論，區域部份現在已經提名2位，預計不會提超過5位，希望在台北、桃園、中南部推出候選人，確切名單會在10月15日統一亮相。

外界也相當關心前立委黃國昌的未來動向，以及是否投入2024選戰，對此，李兆立表示，黨慶餐會當天一定會邀請黃國昌，非常希望黃能到場。

