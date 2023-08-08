幕後／發言人挺侯友宜卻遭封口？　國民黨2度約談蕭敬嚴內容曝

▲蕭敬嚴請辭國民黨發言人。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

原國民黨文傳會發言人暨組發會專員蕭敬嚴，日前驚傳遭黨高層免除發言人職務，但最新消息又指，其實是主動請辭，真相陷入羅生門。據了解，蕭因上節目發言辛辣，2度被文傳會主委林寬裕約談，過程中蕭因不滿被黨中央下達「封口令」，所以口頭表示願退出發言人團，以維護自己愛黨挺侯的發言機會，並非外傳被動遭免除職務。

整起事件原本在檯面下低調進行，直到8月6日經媒體揭露，國民黨調整發言人團，把蕭敬嚴免除發言人職務，改由台中立委參選人廖偉翔升任發言人，這才曝了光。但也讓外界以為，蕭是被動遭黨中央免職，甚至有「惹火高層遭拔官」等說法傳出。

據了解，蕭敬嚴確實因2次發言內容，引發某位黨高層不滿。第一次是7月5日在政論節目爆料，民眾黨總統參選人柯文哲私下宣稱見了40多位國民黨的立委參選人、柯也說總統未必選到底；第二次是7月26日在接受專訪時評論，鴻海創辦人郭台銘「輸不起」、「政治界的乃哥」。

知情人士透露，黨高層質疑蕭敬嚴發言前未先跟黨內溝通，且論調跟當時「尊柯、尊郭」的黨中央立場不同，因此對蕭下達「封口令」限制其對外發言權限，但這就讓自詡所有發言都是愛黨挺侯的蕭，深感委屈，為了能繼續暢所欲言，索性請辭黨職。

據了解，7月26日、7月27日，蕭敬嚴的直屬長官、文傳會主委林寬裕2度對蕭進行約談，第一次是透過電話，第二次是面對面。第一次電話約談過程中，蕭就因不滿自己愛黨挺侯的發言機會遭黨中央限制，當場向林寬裕表示，「我的發言都是為了力挺侯友宜，如果因為這樣要限制我發言，那我寧可退出、不當發言人！」而第二次面談時，蕭也重申相同立場。豈料，事後卻被外界以為是遭黨中央拔除職務，還以為蕭犯了什麼錯。

知情人士說，蕭敬嚴2次發言都是為了力挺侯友宜，第一次是幫侯打草驚蛇，讓三心二意的藍營小雞不敢輕舉妄動，第二次更是旗幟鮮明地反對郭台銘獨立參選。該人士感慨，難道蕭的策略跟現在黨中央及侯友宜競選辦公室不一樣嗎？況且挺侯立委林為洲近日在廣播節目，直言要把郭、柯視為敵人，因此感慨蕭的發言也是出於同樣的挺侯之心，實在不該被下封口令。

蕭敬嚴回應表示，是自己主動請辭黨職，擔任黨務工作一直以來都是問心無愧且無私為黨打拚，做事都是全力以赴。國民黨中央則表示，這次調整是為了大選的實際需求，不管發言人是增加還是減少，都是選舉實務考量。