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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

郭台銘批「災區用顏色區分」　行政院：政治口水操弄輿論

▲▼行政院發言人林子倫。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院發言人林子倫。（資料照／記者陳家祥攝）

記者呂晏慈／台北報導

針對有志競選總統的鴻海創辦人郭台銘今（8日）批評，政府把災區分顏色，人命也分顏色，行政院發言人林子倫晚間回應，現階段最重要的應是盡力協助各縣市受災地區，而非以政治口水操弄輿論，有心人士應停止不實臆測以免造成社會不必要之動盪。

行政院長陳建仁日前到高雄勘災，對高雄的防災準備讚譽有加，並稱「不像有些沒辦法超前部署，就使得防災工作相當困難」，被外界解讀疑似暗酸南投縣長許淑華。

對此，林子倫今天表示，部分媒體與社會人士刻意扭曲陳院長日前發言，指稱中央政府以政黨之別區分救災行為，發言全屬不實，令人遺憾。陳揆近日發言旨在強調，不論中央政府、地方政府或是各部會，都應在災害來臨之前及早因應佈署，以將對民眾及其家園所造成的影響或傷害降到最低。

林子倫表示，本月3日卡努颱風來襲期間，陳建仁第一時間即坐鎮災害應變中心與許淑華縣長視訊連線，了解南投縣各項需求，並現場指示各部會協助處理，當日一早亦指派行政院副院長鄭文燦前往南投縣盤點災情及協調中央政府各單位進行災害應變，如後送多名洗腎病患至醫院看診、電力修復、道路搶通及物資空投等各項需求，皆立即處置辦理，絕無所謂依政黨之分而差別待遇等情事。

林子倫表示，今日陳揆亦責成行政院秘書長李孟諺召集各部會就南投縣災後因應情況進行會議，會中李指示各相關部會應加速包含道路、用水用電、電信基地台等基礎設施復建，並先行統計預估補助地方政府經費，以移緩濟急支應，再由主計總處結算對地方政府災害準備金時予以扣除歸墊，以利相關復建工程加速完工，至盼中央與地方政府能持續通力合作，盡早完成各項災害修復工作，讓災區民眾盡速返回日常生活。

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