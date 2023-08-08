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黃捷正式加入民進黨　「推薦人曝光」竟是黨內大咖

▲▼Metoo風波效應！黃捷推高市議會設「性別平等委員會」。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲黃捷正式加入民進黨。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱、柯沛辰／高雄報導

高雄市無黨籍議員黃捷雖未獲民進黨徵召，但日前曾表達加入意願，並在6月26日提出入黨申請。事實上，高雄市長陳其邁今年5月底就曾透露，黃捷有意加入民進黨，也誇讚對方是一個表現優秀的年輕新世代，自己樂意擔任推薦人。如今順利入黨，申請書上的推薦人正是陳其邁。

現年30歲的黃捷過去曾是時代力量黨員，2018年當選鳳山區議員，並在2020年質詢時任高雄市長韓國瑜時「翻白眼」一戰成名。不過，同年8月，她不滿「妹妹變成人頭黨員」，宣布退出時代力量，之後便以無黨籍身分持續在鳳山服務。

2021年2月，黃捷遭遇「罷捷危機」，受綠營聲援，成為當時近兩年罷免案唯一挺過的市議員，自此之後也持續與民進黨保持良好關係。

今年5月底，高雄市長陳其邁透露，黃捷表明想加入民進黨，也稱黃捷在議會表現傑出，是優秀的年輕政治新世代，他非常樂意擔任入黨介紹人。據了解，這次黃捷遞交入黨申請書，上頭的推薦人正是陳其邁。

▲▼民進黨中常會會後座談,行政院副院長陳其邁。（圖／記者季相儒攝）

▲高雄市長陳其邁是黃捷入黨的推薦人。（圖／資料照）

對此，民進黨高市黨部主委許智善8日證實，黃捷6月26日就已向高雄市黨部提出入黨申請，但市黨部7月未召開執委會，所以直到本月8日才由執委會會議審查，全體無異議通過。根據民進黨入黨規定，送件日就是入黨日，因此黃捷議員加入民進黨的日期為6月26日。

許智善受訪時表示，歡迎黃捷的加入民進黨，也感謝對方認同民進黨勤政愛鄉土的理念，相信黃捷的加入會吸引更多年輕世代的人認同，希望明年一起攜手打贏總統大選。

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