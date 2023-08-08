黃捷領黨證！親曝「加入民進黨」原因　反嗆酸民：無須崩潰

記者賴文萱／高雄報導

高雄市無黨籍議員黃捷6月時遞交入黨申請書，民進黨高雄市黨部今天召開執委會正式通過入黨案。黃捷晚間發文表示，「是的，從今天起，我正式成為民主進步黨的一員。謝謝多數人的溫暖歡迎，台灣隊一起加油！」她也反嗆來她的版上謾罵的朋友，相互尊重祝福、理性溝通即可，無須崩潰。

▲高雄市議員黃捷申請入黨，民進黨高市黨部通過入黨案。（圖／翻攝自Facebook／黃捷 高雄市議員）

為什麼要加入民進黨？黃捷表示，因為她相信政治作為志業，是很嚴肅的事情，從她參與政治的起始，就是為了推動在乎的理念、堅定地實踐價值，而不是兒戲般的在立場上「包牌」。

她希望台灣人能驕傲、有尊嚴地被國際認識與認可，有強健的民主體質抵禦外敵；她也希望台灣社會打從心底尊重女性和多元族群，在乎人權、環境與動物福利。

▲黃捷發文說明加入民進黨原因。（圖／記者賴文萱翻攝）

「這些，是我作為一個三十歲台灣年輕人，對國家的願景。此時，用行動加入我所信任的政黨，不是人情壓力、也不是利益交換，而是我捍衛價值的一種方式，更能清晰地闡述我的政治理念。」

黃捷說，這確實是個有重量的選擇，有包袱、有承擔，但這不會影響她服務的初衷，她會帶著政治工作者的責任，繼續追尋民主人權的理想。未來仍充滿挑戰，我們風雨同行、攜手前進。

至於來她的版上謾罵的朋友，黃捷回應，道不同不相為謀，政治理念不同很正常，相互尊重祝福、理性溝通即可，無須崩潰。