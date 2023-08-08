三溫暖約砲竟偷拔保險套X射　他辯：四面佛「控制我的手」

▲高雄男子與男性友人約砲，卻偷偷拔掉保險套。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名王姓男子在2021年11月間約了初次見面的男姓友人阿力（化名）到某三溫暖從事性行為，過程中王男突然拔掉保險套，還內射在阿力的肛門內，阿力發現後認為王男不遵守約定，氣得提告，王男也被依妨害性自主罪起訴，法院審理時，王男辯稱當時聽到四面佛的聲音告訴他「不戴保險套比較爽」，法院審理後判他徒刑1年10月，緩刑3年。

阿力提告指稱，他是在2021年11月6日晚間8點多和王男約在三溫暖見面約砲，因為和王男是第一次見面的陌生人，為了要預防性病傳染，他有告知王男要戴保險套，並約定要全程佩戴，一開始王男有戴，但後來王男趁他不注意，偷偷把保險套拔掉，還在他體內並射精，他當下非常生氣，才決定提告。

王男則辯稱，自己長期患有精神方面的疾病，當天是被神明誘惑去三溫暖，也受到四面佛的聲音影響，告訴他不戴保險套比較爽，他害怕如果不遵從四面佛的指示會出現頭暈的反應，以前也曾經因為不聽指令而有過像要死掉的感覺，因此是佛祖控制著他的手，讓他把保險套拔掉。

法官審理後，認為王男出現宗教妄想、被控制妄想及聽幻覺等精神障礙，使其自身辨識而行為之能力顯有不足，但為了得到更多刺激、滿足性慾，取下保險套，而違反與阿力的協議，因此依違反意願性交罪，處有期徒刑1年10月。緩刑3年，緩刑期間付保護管束，並應於緩刑期間內前往執行檢察官指定之醫療院所或機構，完成精神治療之處遇措施，每月至少1次，另應於刑之執行前，令入相當處所，施以監護1年。可上訴。