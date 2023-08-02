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藉驅鬼改運連結嫩妹　姊搜體液套套怒告！挖路工一二審皆無罪

▲在某航空公司擔任座艙長的溫姓女子，2017年間與上前航空公司機師，2人發展成男女朋友關係，發生多次性行為，元配獲悉後怒告求償。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲曾男以改運為由約在小蜜家，並說她房間有鬼作亂，2人發生性行為後，小蜜姊姊發現異狀提告，但法官連2次依「無法判定2人心態是否約砲」判曾男無罪。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者蔡怡萍／台北報導

一名19歲女子小蜜（化名）某陣子因常常出車禍，曾姓男子以替她改運為由跑到她家，佯稱房間有鬼魅作祟，要求小蜜與他性交驅鬼得逞，恐嚇若講出去會被神明懲罰；而小蜜的姊姊返家後進到她房間一看，發現有怪異符咒與用過的保險套，氣得報案逮到曾男。但法官審後，認為無法從事證得知當下2人各別思慮，且小蜜與曾男是否為約好「一夜情」或「砲友」關係，難斷定強制性交，一、二審接連判曾男無罪。

根據判決，檢方起訴主張，19歲的小蜜因為不斷發生車禍，覺得自己時運不佳，而透過友人結識了曾姓男子，2021年4月20日下午，曾男以替小蜜改運為由，約到她桃園家中，並要求不能有別人在場，曾男在房間內畫了幾張符、比手畫腳一番，並命令小蜜脫掉衣服，看了之後說房間有鬼魅，且其背部有遭鬼打的條條黑色瘀青傷痕，若不依指示就會遭神明處罰，讓小蜜心生畏懼後強逼口交、性侵得逞。

曾男逞慾後，再要脅小蜜不得將事情說出去，否則已經驅離的鬼魅會回來房間，正巧小蜜的姊姊返家，曾男聽見聲響慌了手腳，要小蜜給他一個紙箱裝成是來幫忙整理房間，姊姊見曾男神情怪異匆忙離去，詢問了小蜜也拒絕透露，找機會進到小蜜房間翻找，果然在枕頭下發現黃色符咒，以及垃圾桶中的保險套，進而與媽媽一起質問小蜜、得知上情。

曾男坦承，他是挖馬路的工人，對宗教沒有研究，但2人是你情我願的約砲關係，沒有以神鬼之說壓迫小蜜，媽媽姊姊察覺小蜜態度有異，是因為害怕被發現帶陌生男子回家一夜情，強調並未違反小蜜意願。

調查發現，保險套內確實為曾男DNA，小蜜事後也有神情不安、害怕緊張的情形，而曾男曾在語音中問過小蜜「要不要約砲」，小蜜當時回「因為你是宮廟人員，這樣約很奇怪」，她自己也說曾男並無限制行動、施以暴力，只是單純激將方式使她與曾發生性行為；法院認為，曾男在房間內除改運訴求外，難認有營造鬼神作祟導致小蜜時運不濟，且根據小蜜的證稱，曾男未把改運與約砲做連結，說詞前後不一、欠缺補強證據。

法官認為，不能以小蜜內心有主觀聯想，就認定曾男以怪力亂神為幌子，並認為檢察官未能舉證曾男有因此逼迫小蜜與其性交，至於媽媽姊姊當晚追問小蜜時崩潰哭泣等反應，固然不排除是遭性侵害後典型反應，但每個人與他人性行為（尤其是同意與陌生人約砲）的事情被揭露、公開後，會有何反應也無法一概而論，也就是說雖曾男藉「招財改運」得到與小蜜獨處機會，但當場邀約小蜜時「未藉宗教神鬼」使小蜜心生恐懼，小蜜內心的想法與糾結亦難證明曾男有強制性交犯意，一審判曾男無罪，檢方上訴高等法院仍遭駁回，仍可上訴。

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