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雪糕外觀似「保險套」遭質疑　廠家：胡說八道！是「天然乳膠」

▲▼雪糕外觀似「保險套」遭質疑是否會誤導孩子。（圖／翻攝微博）

▲雪糕外觀似「保險套」遭質疑是否會誤導孩子。（圖／翻攝微博）

實習記者高語璠／綜合報導

山西大同一家長日前發影片稱，雪糕包裝與保險套相似，質疑產品是否會誤導孩子，在網上引發關注。被點名的韓式泡泡雪泥雪糕廠家工作人員表示，不是保險套，是天然乳膠材質，是一個國家專利產品，已經賣了20多年了，是人的思想問題。

據大陸媒體報導，一名家長透過影片在網上抱怨，孩子購買的韓式泡泡雪泥雪糕外包裝形狀類似保險套，質疑可能會對孩子產生負面影響。有人認為這樣的包裝會誤導孩子，導致他們對「性」的認知出現偏差，影響到他們的成長；也有人認為，只是包裝設計的巧合，不能將小孩與保險套劃等號，關鍵在於家長的引導教育。

韓式泡泡雪泥雪糕廠家工作人員表示，這種包裝並非保險套，而是使用天然乳膠材質製成，已經是一個國家專利產品，並且已經銷售了20多年。他強調，產品的造型與保險套完全無關，是人們思維問題。

工作人員還說，雪糕目標消費族群主要是青少年和年輕人，他們對產品的外觀設計更為關注，因此採用具有創意的包裝設計。廠家並未接收到其他類似的投訴，絕大多數消費者對產品持支持的態度。

看完影片網友在底下留言，「因為家長心理骯髒，以前只覺得像葫蘆」、「這東西20年前就在賣了，而且為什麼你想到的不是氣球」。

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關鍵字：

雪糕保險套天然乳膠

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