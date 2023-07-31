交往1年「保險套錢全都她出」　男友脫口1句！妹子氣哭放生

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友心寒表示，跟男友交往1年多，都是由她來買保險套，而對方從未給錢，她也不曾開口要過；直到最近，男友買完保險套竟跟她討錢，而理由讓她理智線全斷，毅然決然提出分手。

女網友在論壇zuvio氣憤表示，「男友從之前就一直叫我去買保險套，但他都不給我錢，我也覺得沒差，畢竟是情侶就不用太計較。」

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直到最近，男友順路去買保險套，事後竟跟她討錢，還一副理所當然地說「保險套本來就女生要付啊！」而瀕臨爆炸邊緣的她，忍不住反問「你知道你現在在講什麼嗎？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／免費圖庫pixabay）

眼看對方滿頭問號，原PO咬牙退一步，繼續追問為何是女生付全額，難道不能AA制；沒想到，男友語出驚人，白目直呼「因為女生是比較爽的那一方啊，都不用動欸！而且保險套的作用就是保護女生不懷孕，所以女生要付全額。」

聞言，她錯愕不已，後來更氣到哭，於是返家後便打了一長串訊息和對方分手，最後也忍不住自嘲「我真的是瞎了狗眼，還跟他1年多。」

對此，網友們紛紛回應，「沒想到現實生活中會發生這種事」、「這種事情...建議在做之前就先講清楚要誰出錢」、「蛤...這什麼素質」、「這有點太超過了，感覺是硬要讓女方付錢的奇特邏輯」。