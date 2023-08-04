【廣編】CAFE!N x 杜蕾斯　超狂七夕情人節聯名只送不賣

【廣編特輯】

圖、文／杜蕾斯Durex提供

今年夏天最讓人心跳加速的七夕情人節禮盒，當屬新鮮出爐的「CAFE!N x 杜蕾斯濃萃咖啡球限定聯名禮盒」。衛生套品牌杜蕾斯Durex 和時髦咖啡品牌CAFE!N跨界合作，攜手推出七夕限定好禮，充滿設計感的3入咖啡球禮盒包裝，選用杜蕾斯鮮明的顏色，結合CAFE!N簡約有型設計，再配上大膽宣言「SEX F!RST COFFEE LATER」，在觸覺和味覺間帶來盛夏的浪漫與激情，為情人節更添情愫和驚喜風味。

全球知名保險套品牌杜蕾斯Durex總是以各種創意行銷聞名，例如「愛愛做音樂」個人專輯、「大人的床遊」卡牌遊戲、「愛的性電感應」默契測驗等，年年引爆社群話題。這次和台灣的冠軍咖啡品牌CAFE!N硬咖啡跨界聯名，喝的不只是咖啡，而是濃情密意。天馬行空的聯名合作背後，兩個品牌共同追求的是同一套對高品質的最硬堅持，聯名禮盒更是要用夠硬的品質挺你到底。

即日起至8月31日，於杜蕾斯指定線上通路消費滿$999，即贈「CAFE!N x 杜蕾斯濃萃咖啡球限定聯名禮盒」一組，限量商品，只贈不賣！8月19日至8月22日七夕情人節期間於CAFE!N各門市完成指定任務可索取杜蕾斯好禮，與另一半一起享受夏日浪漫時光！（贈品數量有限，贈完為止）

【CAFE!N x 杜蕾斯濃萃咖啡球限定聯名禮盒】活動通路

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