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新冠中重症通報續降！疾管署估本月底恐再有一小波疫情升溫

▲▼疾管署發言人曾淑慧說明最新疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署發言人曾淑慧說明最新疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

疾管署今（8）日公布最新統計，上周平均每天新增74例新冠中重症（併發症）通報，另增25死亡，都呈現下降趨勢。疾管署副署長曾淑慧表示，現階段新冠疫情呈現下降趨勢，不過評估8月底、9月初因為開學等因素，新冠有可能再有一小波上升，還要持續觀察。

國內經歷第四波Omicron疫情，上月中旬脫離高原期之後，近期持續下降趨勢。疾病管制署今(8)日公布國內自3/20新制實施後，近7日( 8/2-8/8 )每日平均新增74例COVID-19本土確定病例(併發症)，較前7日( 7/26-8/1 )之每日平均新增89例下降17.3%；上周(7/30-8/5)平均每日新增18例死亡，較前一周(7/23-7/29)之每日死亡平均數25例下降28%。

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此外，在變異株監測方面，上周檢出91例Omicron亞型變異株確定病例，其中53例本土個案分別為48例XBB，其中以XBB.1.5佔15例最多、XBB.1.16也有8例；另5例則是BA.2.75，境外移入個案則全部都是XBB。統計近四周監測，本土檢出病毒株XBB佔88%，為主流株。

曾淑慧強調，目前新冠疫情處於下降階段，但是重症風險仍然持續，此外，目前評估8月底、9月初因為開學等因素，新冠有可能再有一小波上升，但上升幅度會是第四波的延續，還是開啟第五波，還需要繼續觀察。

▲▼澄清新冠疫苗不實訊息。（圖／疾管署提供）

▲澄清新冠疫苗不實訊息。（圖／疾管署提供）

另前衛生署長楊志良投書媒體指稱，政府推動COVID-19疫苗接種「以疫謀權、以疫謀財、以疫謀命」。疾管署今日提出4點澄清，包含相關政策依據個廠牌大型臨床結果，且參照世界衛生組織(WHO)、美國疾病管制與預防中心(US CDC)、歐洲疾病預防管制中心(ECDC)等專業組織建議以及各國疫苗接種政策推動經驗，經衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)專家會議決議建議後，進行規劃推動，疫苗也都經過食藥署緊急使用授權或核准。

疾管署也提到，依據最新統計，目前國內約有77%民眾已接種至少3劑COVID-19疫苗。累計2.1萬餘名COVID-19死亡個案中，未完成接種3劑疫苗或未接種疫苗(含接種史不詳)者共13,835例(佔66％)，顯見未接種至少3劑COVID-19疫苗其發生死亡風險相對較高。

疾管署強調，根據多數的科學研究，疫苗接種仍是防治傳染病有效的策略。此外，衛生福利部亦持續針對疫苗不良事件通報進行安全訊號偵測，以保障民眾用藥安全，綜合目前疫苗不良事件通報資料之評估結果，尚未觀察到須立即採取相關措施之 COVID-19 疫苗產品安全疑慮。未來仍將持續參依各國接種建議、病毒變異株演進、疫情趨勢及新疫苗研發進度，推動相關疫苗接種政策，保障民眾健康。

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