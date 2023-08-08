美開放男男性行為可捐血！疾管署曝今年愛滋少於千例「可重啟討論」

▲捐血限制，資料照。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪巧藍／台北報導

美國捐血限制放寬！美國紅十字會7日宣布允許男男性行為者和雙性性行為者捐血，撤銷性取向相關限制；而台灣目前仍限制男男性行為終生不得捐血，是否有機會跟進？我疾病管制署今（8）日回應，根據先前專家會議建議，當國內愛滋感染者每年確診低於千例可以提專家會議討論放寬；今年監測至7月底為止新增569例個案，以趨勢來看很有機會下降至千例以下，言下之意，今年底有望重啟討論。

我國現行《捐血者健康標準》仍規定「男男間性行為者永久不能捐血」，其實衛福部曾經在2018年討論將標準放寬為「5年內曾發生男性間性行為者暫緩捐血」，但當時正反意見分歧，最後在該年7月20日宣布政策暫時喊卡。

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外電報導指出，美國紅十字會遵循美國食品暨藥物管理局（FDA）5月宣布最新指導方針進行政策調整，昨（7）日起取消過去限制男男性行為者和雙性性行為者捐血，未來僅會詢問到「過去3個月內有無肛交行為」，若「有」才會被要求延遲捐血。

台灣是否可能再重啟討論、跟進？疾管署副署長曾淑慧今（8）日表示，相關議題先前專家會議討論時建議為：由於目前每年仍有超過千例愛滋新感染者，風險仍較高，希望等個案降至每年千例以下再來考慮放寬。疾管署監測，去年愛滋新發生個案1069例，今年到7月底累積個案569例，今年或者明年就有機會讓愛滋年增個案降至千例以下，屆時就會送專家會議討論。

曾淑慧補充，專家會議也提到，由於HIV檢驗必須考量空窗期，若試劑可以更加敏感時也能考慮開放。其實國內自2013年2月起所有血品均經最新式篩檢工具核酸擴大檢驗（NAT）方法檢驗，愛滋檢驗空窗期已由21天縮短至11天。