猴痘再增7例！疾管署示警風險仍持續　打疫苗後不適症狀統計曝光

▲疾管署疫情周報，副署長曾淑慧。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今（8）日公布國內新增7例猴痘本土病例，疾管署副署長曾淑慧表示，猴痘單周病例連續兩周僅有個位數，疫情下降，但是評估因為現階段仍是旅遊旺季，風險然仍持續中，還是呼籲高風險民眾接種疫苗。疾管署今也公布猴痘疫苗接種後健康狀況調查，目前已有完成接種第2劑且滿7天者，有超過7成並無注射部位或全身性的不適症狀。

公布國內新增7例猴痘(Mpox)本土確定病例，均為本國籍男性，居住縣市分別是新北市、高雄市各2例、桃園市、台中市、彰化縣各1例。個案年齡介於20多歲至40多歲，發病日介於今(2023)年7月24日至8月1日，因身體陸續出現發燒、淋巴腺腫大、水泡、膿疱等症狀，經醫師評估後採檢通報，分別於8月2日至8月6日確診。

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經疫調匡列相關高風險接觸者13名，已進行衛教並自我健康監測21天。我國自去(2022)年6月23日將Mpox列為第二類法定傳染病，截至8月7日累計確診266例病例(250例本土及16例境外移入)，其中221例已康復結案，3例仍住院治療中、42例於居家自主健康管理中。

▲疾管署籲民眾踴躍參與猴痘疫苗接種後問卷。（圖／疾管署提供）

疾管署表示，7月5日起，擴大猴痘疫苗接種之目標對象為「近1年有風險性行為者(例如：多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等)；過去曾罹患性病；或性接觸對象有前述任一情形者」等3種。

疾管署統計，截至8月7日共計完成77,809人次猴痘疫苗接種服務，其中77,362人次為暴露前預防(PrEP)。目前已完成2劑疫苗接種者為25,803人，僅接種1劑者19,510人；另第一劑接種後已滿28天可接種第2劑疫苗者有15,176人，提醒應儘速完成第2劑接種，以達9成保護力。

疾管署從5月30日起提供接種猴痘疫苗民眾可以進行匿名「Mpox V-Watch健康回報問卷」，統計至8月7日為止，有1670人回報，其中第一劑912人，第二劑758人。

統計接種第一劑者，近5成無注射部位或全身性的不適症狀，到第二劑更有超過7成無不適症狀，且都沒有嚴重疫苗不良事件通報。

有發生不良反應的填答者，則多以接種部位發紅、腫脹為主，皆屬正常之免疫反應，且與接種第1劑相比，接種第2劑發生不良反應的機率沒有更高，甚至可能更低。

▲猴痘疫苗接種後健康狀況調查。（圖／疾管署提供）

疾管署提醒，依研究結果顯示，接種Mpox疫苗可有效降低感染疾病的風險，且完整接種2劑疫苗方可提供最佳保護力，故在完整接種完2劑疫苗之14天內或僅接種1劑的民眾仍要適當保護自己，減少暴露的風險之外，民眾如有前往國內外之風險場域，應落實自我防護，並避免出入可能與不特定人士親密接觸之社交活動等風險場域。

如出現皮膚病灶，例如：皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒/寒顫、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大(如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處)等疑似症狀，應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史。