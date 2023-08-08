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確診竟怪網咖防疫不力　男自稱後遺症纏身...求償15萬吞敗

▲▼網咖,宅男,網路沉迷,遊戲。（圖／PAKUTASO）

▲北市張姓男子確診新冠肺炎怪罪網咖防疫不力，求償15萬元敗訴確定。（示意圖／PAKUTASO）

記者黃哲民／台北報導

北市1名張姓男子去年（2022年）確診新冠肺炎，認為是他去過的1家網咖沒落實顧客須佩戴口罩並禁菸的疏失所致，害他因確診後遺症得固定長期回診，提告索賠15萬元。台北地院二審審結，認定台北市府相關單位獲報多次到場稽查，都沒發現張男所投訴的狀況，且張男有可能在住家或其他工作環境被感染，判他敗訴確定。

張男提告指稱，去年5月間他確診新冠肺炎居家隔離治療，回想發病前曾去過北市公館1家網咖，當時國內疫情嚴峻、每天新增數萬確診病例，但那家網咖沒落實防疫措施，放任確診或出現感冒症狀的顧客不戴口罩，且沒嚴格禁菸，以致他被擴散病毒與二手菸害夾擊。

張男聲稱多次向業者及相關單位反映，店家遲不改善，而稽查人員到場時，違規者已人去樓空，稽查人員誤信店家說詞不了了之，結果他確診出現「無法挽回的傷害」，因後遺症須固定長期回診，嚴重影響日常生活與工作，要求網咖業者賠償他薪資損失與精神慰撫共15萬元。

業者強調遵守防疫規範，沒有張男所稱的故意或過失。北院一審認為張男難以證明是在本案網咖遭傳染確診，判他敗訴。張男上訴後，網咖業者乾脆無視，不出庭也不遞狀答辯。

二審查明張男確診前後，多次向台北市政府、行政院院長電子信箱申訴本案網咖，但相關單位到場稽查，都沒發現網咖室內有人抽菸，至於店外騎樓不屬於禁菸場所、無從取締，也沒看見店內有人不佩戴口罩，無法認定違反防疫規範或菸害防制等事證。

二審認為張男確診前並非只到過本案網咖，不知是在何處因飛沫或接觸COVID-19病毒而確診新冠肺炎，且確診是否會產生後遺症，也跟個人體質、治療結果有關，張男本案的懷疑跟指控欠缺足夠佐證，據此再判他敗訴並確定。

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