他見監視器內站「1男1女」！電梯門開卻無人　網嚇：太有畫面

▲網友分享自己在等電梯時遇到的靈異事件。（圖／pixabay）

記者鄭文晴／綜合報導

你住的地方，也有電梯嗎？近日一名網友表示，自己在外租的房子是電梯套房，某日晚上下班回家在等電梯時，從監視器中看見電梯裡有一男一女，但當電梯門打開時卻沒人，他便轉頭再看監視器，畫面中那兩人還在電梯內，可用肉眼看不到，讓他直起雞皮疙瘩。

原PO在PTT以「電梯來了，你搭不搭呢？」為題分享，自己在外租的房子是電梯套房，一樓大門一進來就是面對電梯，往右手邊看是管理員坐的地方，管理員後面是一堆監視器的畫面，某天晚上他剛下班回家，刷卡進一樓的大門，當時管理員不在，他習慣性地按了電梯上樓，電梯本來停的樓層是在七樓，且原本就沒在運行，所以照理來說裡面不應該有人。

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當原PO在等電梯下來時，無聊地看著監視器裡的畫面，意外看到電梯內中監視器裡面有一男一女低頭站著，「我那時只是覺得奇怪，因為電梯是我按完才動，這樣是不是表示他們本來就在裡面了？」

當電梯快到一樓，原PO將目光從監視器移回電梯門，然而電梯門一開，裡面卻空無一人，他下意識認為是看錯台監視器，馬上轉頭確認，結果看到那台監視器畫面電梯門也打開了，且那兩個人還在裡面並未離開，畫面也照到他的腳，確定不可能是看錯畫面。

原PO當下頭皮發麻，但也不知道自己在想什麼，還是搭上了電梯，什麼事都沒發生的回到房內，「不過我不敢跟我女友講，講了她應該以後都不敢坐我們家的電梯了吧。」

▲▼網友都覺得原PO很勇敢。（圖／翻攝自PTT）

雖然沒發生什麼恐怖的事情，但也不少網友覺得超毛，「當然不敢進去阿，搞不好我還尖叫+腿軟的跑掉！原PO超帶種」、「好恐佈，我不敢進去，會立刻跑走吧」、「原PO實在很勇敢...」、「太有畫面了吧」、「這是電梯鬼故事中數一數二恐怖的」、「我也在想原PO如果當時不搭...裡面的男女會怎麼樣？」、「還好你沒被她們發現，你已經知道有她們的存在了」、「害我要爬樓梯了。」