半夜晾衣服...他被「整排人吊掛」狂盯　網：那帶超陰

▲原PO晚上晾衣服，結果遇到靈異事件。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄭文晴／綜合報導

大家多多少少都聽過一些民俗禁忌，例如晚上不要吹口哨，半夜不要照鏡子、晾衣服。近日，一名網友就分享自己因不信邪，半夜在陽台晾衣服撞鬼的經驗，也親眼看見在未乾的白色衣服上吊了很多「人」，且每個都灰白臉的看著他，也讓他從此記得要在天黑前將曬的衣服全收進來。

原PO指出，在某年的八、九月，自己剛搬進一間一房兩廳的公寓，格局好、陽台大，相連著客廳跟房間，通風跟採光也都很好，所以常常把客廳的陽台落地窗完全打開，連紗窗都不關，因為工作的關係，家務事總是晚上下班後才能做，其中包含了洗衣服、晾衣服。

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某天晚上原PO一如既往的把積了幾天的髒衣服丟去洗衣機洗，晾完衣服和洗澡後，便闔眼入睡，直到凌晨三，四點，從陽台傳出「喀，喀，喀喀喀，喀喀，喀喀喀喀喀，喀，喀..........」的聲音，原以為是風太大便沒太在意，可突然傳出連續的撞擊聲，還有很多衣架掉到地上的聲音，他下意識坐起身往陽台一看，而這場景也在他腦海揮之不去，「衣架上吊了許多的人」。

晾在陽台還未乾的衣服裡，祂們就穿著衣服被吊在陽台的曬衣橫桿上，而且只有白色的衣服才有，「臉色灰白，眼睛發紅很突出，嘴巴張的老大，且全部都在看著我...」，嚇得他當場愣住，不敢亂動，不知道過了多久，祂們動作很僵硬的開始晃動，手腳還是都往下垂著，但晃動幅度越來越大，衣架就快要被晃出橫桿，原PO一個箭步就從床上跳下來衝去陽台邊用力的將落地窗關上，而關上時往外看「一個臉孔也正從玻璃外看向我，且它是站在地上的了」。

突然間，原PO想起客廳的落地窗沒有關，當這個念頭一出現，祂們的眼神全部都望向客廳的方向，便開始往客廳方向移動，原PO馬上衝出房間打算去客廳關門，快衝到客廳陽台時，看到已經有一個人半身進到客廳，顧不得有沒有穿鞋，門打開就往逃生梯跑，接著用力推開樓下的大廳大門往外狂奔，跑到附近最大條的中港路上，此時腳底很多地方都破皮了，插進很多小尖銳物。

後來原PO走到了附近的朋友家借住一晚，到了隔天中午，請朋友陪同一起回家看看，客聽和房間的地上都有兩三件白色的衣服跟衣架，就像被狂風吹過一般，而原PO將重要的東西拿一拿，利用白天回家收拾東西，住朋友家、毀約賠押金、找房子、搬家，且從此一定會在天黑前將曬的衣服收進來。

▲不少網友表示，中港路那帶非常陰。（圖／翻攝自PTT）

不少網友看了都表示，「超毛...」、「曬衣服記得要抖一抖、拍一拍哦」、「從以前到現在都不敢半夜晒衣服」、「只知道我媽每次到鬼月都說衣服不要超過4點收」、「很有畫面」、「因為原PO提到中港路，不知道原PO當時住那一區，如果是X聯那一帶的話的確有可能，那帶超陰的」、「中港路上本來就有一堆遊蕩的飄」、「我聽看得到的人說的，就是跟原PO描述的差不多」。