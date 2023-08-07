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經驗即優勢！　雇主聘用高齡勞工最高可領18萬補助

▲企業只要釋出全時工作職缺，並僱用逾65歲以上民眾，每月可獲最高1萬5000元的獎助津貼，最長可補助1年。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲企業只要釋出全時工作職缺，並僱用逾65歲以上民眾，每月可獲最高1萬5000元的獎助津貼，最長可補助1年。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

超高齡社會即將來臨，進用中高齡及高齡工作者已成為未來趨勢，勞動部近年推出的「失業中高齡者及高齡者就業促進辦法」中的僱用獎助措施，就是要鼓勵企業廣納壯世代族群、補足人力缺口，企業只要釋出全時工作職缺，並僱用逾65歲以上民眾，每月可獲最高1萬5000元的獎助津貼，最長可補助1年！

勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟表示，分署近2年已幫助4228名高齡者順利重返職場，壯世代族群擁有穩定性、抗壓性、責任感以及豐富的實務經驗等優勢，如能善用中高齡甚至是銀髮員工，除能有助企業經營、也能緩解缺工困境，而勞動部的「僱用獎助措施」就是希望能提供實質幫助減輕企業用人負擔、讓失業民眾能重回職場穩定就業，創造勞資雙贏局面！

▲企業只要釋出全時工作職缺，並僱用逾65歲以上民眾，每月可獲最高1萬5000元的獎助津貼，最長可補助1年。（圖／記者林東良翻攝，下同）

69歲的吳明中，年輕時在嘉義某機械廠擔任組長近30年，負責機台的組裝及維修作業，直到去年農曆年前突然被告知不續聘，黯然回歸家庭休息幾個月後，發現生活失去重心，為了保持身體機能不退化，他興起重回職場的念頭，於是他找上嘉義就業中心，在就服員專業的諮詢及媒合下，運用「僱用獎助措施」幫助他到友善中高齡的唐聚企業公司擔任抽紗領班，至今已穩定就業1年多。

「經驗就是我的優勢！」吳明中自豪地說，因為機台以前都碰過，大概1個多禮拜就適應工作內容，同時他也感謝老闆的賞識，願意放權讓他獨立作業，現在做得沒有壓力、很開心；而老闆林永鴻也說，唐聚企業總是將心比心，不會排斥僱用中高齡甚至高齡員工，因為有責任感及敬業心更重要，如果工作態度好，即使技巧生疏也會學得快，也才能在企業生根久任！

劉邦棟補充，勞動部「失業中高齡者及高齡者就業促進辦法」的僱用獎助措施，就是要鼓勵企業提供更多就業機會，並僱用由公立就服機構推介、連續失業達30日的中高齡及高齡民眾，給予全時工作滿30日，即可申請最高每月1萬5000的獎助津貼(部分工時每小時最高80元)，最長補助1年，歡迎有求才需求的企業、有求職需求的中高齡及高齡朋友，至勞動力發展署設置的「中高齡及高齡者就業服務」業務專區(https://pse.is/4sh7qp)查詢相關資訊，或就近洽雲嘉南各就業中心提供服務！

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