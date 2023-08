電梯纜線突然斷裂　73歲女8樓搭電梯「瞬間自由落體」落地身亡

▲老婦人搭乘電梯墜落身亡。(圖/示意圖/CFP)

記者李振慧/綜合報導

印度北方邦諾伊達(Noida)發生一起不幸事件,一名73歲婦人從8樓搭乘電梯時,電梯纜線突然斷裂,導致整個電梯自由落體往下墜落,發現她時人已經昏迷在電梯中,因為心臟驟停身亡。

事件3日下午4時發生在諾伊達137區一棟約24層樓高的大樓,死者後來確認是73歲女子戴維(Sushila Devi),事發當時只有她一個人搭乘電梯,居住在8樓的她預計前往1樓,搭乘一半時電梯突然急速下墜,後來被送到附近費利克斯醫院(Felix Hospital)。

A 73-year-old woman died after a lift at a Sector 137 highrise allegedly had a free fall on Thursday evening.#UttarPradesh #Noida #Lift #LiftCrashes #Accident #Update #FIViral #FIVideo #NCR #DelhiNCR pic.twitter.com/hpI8fzkOLD