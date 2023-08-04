電梯纜線突然斷裂　73歲女8樓搭電梯「瞬間自由落體」落地身亡

▲老婦人搭乘電梯墜落身亡。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

印度北方邦諾伊達(Noida)發生一起不幸事件，一名73歲婦人從8樓搭乘電梯時，電梯纜線突然斷裂，導致整個電梯自由落體往下墜落，發現她時人已經昏迷在電梯中，因為心臟驟停身亡。

事件3日下午4時發生在諾伊達137區一棟約24層樓高的大樓，死者後來確認是73歲女子戴維(Sushila Devi)，事發當時只有她一個人搭乘電梯，居住在8樓的她預計前往1樓，搭乘一半時電梯突然急速下墜，後來被送到附近費利克斯醫院(Felix Hospital)。

醫院表示，「女子後腦勺受傷，手肘也有一些擦傷，這些傷勢似乎是因為電梯墜落所造成，當她被送到醫院時已經沒有脈搏，可能是因為事件發生太突然，導致她心臟驟停」，醫院雖然進行急救，1小時後女子仍被宣告身亡。

不幸事件引發社區民眾聚集抗議，一名住戶表示，「過去幾個月來，電梯一直無法正常運作，曾多次向社區代表投訴，要求他們維修電梯，可是一直沒有動作」。警方表示，死者平時與兒子和媳婦住在一起，目前已連絡到家屬，若是家屬提出起訴，警方將會盡速採取法律行動。