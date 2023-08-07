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取材社會案件、集體記憶！兩廳院「秋天藝術節」7作品登場

▲▼2023兩廳院秋天藝術節，7檔作品以「記憶中的黑夜」為主題，取材自社會案件、集體記憶，重新述說故事。（圖／國家兩廳院提供）

▲2023兩廳院秋天藝術節登場，澳洲背靠背劇團《當獵人成為獵物的影子》讓觀眾看見障礙本身。（圖／Jeff Busby攝影，國家兩廳院提供）

記者林育綾／台北報導

2023兩廳院秋天藝術節即將於10月登場，今年以「記憶中的黑夜」為主題，邀請亞洲、歐洲、大洋洲跨國創作者參與，有些取材自社會案件、集體記憶，包括2013年的「日月明功」邪教案、比利時編舞家轉化反送中故事等，試圖重新述說被隱藏、被忽略、模糊曖昧的故事，7檔節目共計帶來23場演出。

今年兩廳院秋天藝術節將透過7個作品，重新述說被忽略、隱藏或模糊曖昧的故事。將從「隱藏面」、「集體記憶」兩大面向，打開關於黑夜記憶的敘事與辯證，透過劇場重新檢視，使對話得以延續，新的經驗與理解也將隨之而生。

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▲▼2023兩廳院秋天藝術節，7檔作品以「記憶中的黑夜」為主題，取材自社會案件、集體記憶，重新述說故事。（圖／國家兩廳院提供）

▲睽違6年，希臘劇場幻象大師全新舞作《INK》登上兩廳院。（圖／©Julian Mommert／國家兩廳院提供）

「隱藏面」將討論存在於事件背後，不容易被察覺或理解的深層意義與面向。其中2004年雅典奧運開閉幕導演、希臘劇場幻象大師迪米特里．帕派約安努（Dimitris Papaioannou），睽違6年最新舞作再次登上國家戲劇院，雙人舞作《INK》攜手舞蹈家蘇卡．霍恩（Šuka Horn）以肢體探索人類潛意識帶來的平衡和痛苦。

而作品《罪．愛》的靈感取自於2013年「日月明功」社會案件，由金鐘獎最佳編劇詹傑、導演黃郁晴，攜手謝瓊煖、徐堰鈴等9位演技派演員同台飆戲，提問罪與罰的倫理、信仰的脆弱和堅定。

▲▼2023兩廳院秋天藝術節，7檔作品以「記憶中的黑夜」為主題，取材自社會案件、集體記憶，重新述說故事。（圖／國家兩廳院提供）

▲《罪．愛》的靈感取自於2013年「日月明功」社會案件。（圖／國家兩廳院提供）

《當獵人成為獵物的影子》由榮獲2022年國際易卜生獎的澳洲「背靠背劇團」，集結神經多樣性族群，透過劇場讓民眾專注聆聽障礙者的聲音、看見障礙本身。

台灣編舞家陳武康、泰國編舞家皮歇・克朗淳，共創作品《野台羅摩》，以東南亞家喻戶曉的史詩《羅摩衍那》為開端，結合數位影像和現場電子音樂，連結傳統與當代。

▲▼2023兩廳院秋天藝術節，7檔作品以「記憶中的黑夜」為主題，取材自社會案件、集體記憶，重新述說故事。（圖／國家兩廳院提供）

▲台灣編舞家陳武康、泰國編舞家皮歇・克朗淳，共創作品《野台羅摩》。（圖／Nattapol Meechart攝影／國家兩廳院提供）

「集體記憶」的面相，則透過回望社會所經歷的共同事件，爬梳個人及集體的情感與記憶。包括比利時編舞家楊・馬騰斯（Jan Martens）受全球抗議浪潮啟發，轉化中共領導人針對香港反送中示威人士所發出的警告，創作同名舞作《任何搞分裂的企圖都將以粉身碎骨告終》，邀請17名從18歲到71歲的表演者，透過身體討論政治。

▲▼2023兩廳院秋天藝術節，7檔作品以「記憶中的黑夜」為主題，取材自社會案件、集體記憶，重新述說故事。（圖／國家兩廳院提供）

▲比利時編舞家楊・馬騰斯作品《任何搞分裂的企圖都將以粉身碎骨告終》，轉化反送中事件。（圖／©PhileDeprez攝影／國家兩廳院提供）

而曾獲第18屆台新藝術年度大獎的「再拒劇團」，全新製作《神諭之時：Notes to the Future》用末日預言般的科幻敘事，從100年後的地球回望過去如何匯聚成我們身處的時代。

知名獨立樂團農村武裝青年作品《根源 kin》，從專輯《根》的概念出發，結合不同的時期作品與全新創作，以台語民謠及搖滾精神，將土地的革命記憶帶回日常，喚起社會對土地的認同。

今年秋天藝術節亦打造一場特別的社會行動，《Operation 1'71701'/ 彌》以集體記憶為起點，運用新型態科技作為虛實混合媒介，挑戰既定思維的行動方案，打造成一場社會實驗，以回應當下社會所面臨的集體焦慮。

秋天藝術節更擴大企劃系列周邊活動，包括開幕論壇，邀請各領域策展人共同探討藝術節的意義生產及更多想像；特別講座邀請新任亞維儂藝術節總監提亞戈．羅提吉斯（Tiago Rodrigues），分享藝術節如何談論語言及記憶；系列講座則邀請創作者們，分享日常經驗與如何轉化成作品；演後座談則邀請跨領域專業工作者與創作者對談，與觀眾一同開啟對於「記憶中的黑夜」的想像。

此外還有其他多元形式的活動，如《青銀有約》秋天思辨版、舞蹈專業工作坊、好哲凳Podcast、圖書館文件展、會員專屬活動等。「2023秋天藝術節」將在10月5日～11月19日於國家兩廳院登場，目前已開放兩廳院會員預購，8月8日中午12點於「OPENTIX兩廳院文化生活」正式啟售。

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