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初夏的風 長笛家楊智越舉辦獨奏會

▲長笛界新俊才－楊智越 。（圖／新象提供）

▲長笛界新俊才－楊智越吹奏技巧佳，音色優美，將於國家演奏廳舉辦獨奏會 。（圖／新象提供）

生活中心／台北報導

自巴黎返台的長笛界新俊才－楊智越，從法國巴黎師範音樂學院以最高榮譽獲得最高演奏文憑，將於5月18日晚上 19:30在 國家兩廳院演奏廳舉辦「初夏的風」獨奏會，演奏曲目除了經典的法國作品外，還特別加入美國作曲家以及澳洲作曲家的作品。

去年在巴黎求學時，於帕胡德長笛大師班，聽到大師正在教授李柏曼（Liebermann） 長笛奏鳴曲時，「帕神」的示範演出以及教學令在場的學習者及聽眾驚嘆不已，也因那場大師班的啟發，會後楊智越與恩師－樊老師通了一通非常長的電話分享當晚盛況，並決定誠心學習這首曲目，並將其放到自己的獨奏會曲目之中與大家分享。

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卡爾·凡恩Carl Vine 是澳洲非常重要的當代作曲家之一，也曾經在1996年的奧運閉幕式為其作曲，然而這首作品的靈動與其細緻的作品風格，時而像一縷輕風也能刮起颶風般的浩瀚，也是顯少能在獨會上能聽到的作品。最後還有兩首感性之作，Gaubert 的Romance，法式浪漫情懷，其細膩柔情的音樂總能絲絲入懷！另一首則是柴可夫斯基的連斯基的詠嘆調(Arie des Lensky)，則是充分展現對於生命中曾擁有的青春愛戀的美好逝去，以及對於時光的流逝最終無奈認命。

新象藝術總監樊曼儂老師，也是楊智越的恩師，讚賞「楊智越吹長笛氣很長，這是挑戰小提琴改編的曲子，他是我的學生之中，原始性的氣長最長的一位。同時他的音色很優美，慢板的樂曲，他的演奏，情意深切，很扣人心弦。」

樊曼儂認為這次音樂會曲目，「對任何音樂家，這些曲目都是超級難，但是看到他們二位30多歲的音樂家自我挑戰，衝撞這些作品，是頂級的難度，很高興他們願意挑戰這些作品。」「曲目中，聖桑的前奏及隨想迴旋曲是我喜歡的小提琴樂曲，從小就想以長笛吹奏，是我的心願，沒想到30年後真的有人改編給長笛，其中最高把位的技術、快速音群，對長笛來講也是很難的，預祝他們自我挑戰成功。」
演奏會資訊：

2023/5/18 (四) 19:30
國家兩廳院演奏廳

演出曲目 Programme

保羅．尚菲爾德：四首紀念小品
Paul Schoenfield : Four Souvenirs for Flute and Piano)

菲利浦·高貝爾：《羅曼史》
Philippe Gaubert : Romance

洛維爾・李伯曼：長笛奏鳴曲
Lowell Liebermann : Sonata for Flute and Piano, Op. 23

柴可夫斯基：連斯基詠嘆調
Tchaikovsky : Arie des Lensky

聖桑：前奏及隨想迴旋曲
Saint-Saens : Introduction and Rondo Capriccioso, Op.28

卡爾·凡恩：長笛奏鳴曲
Carl Vine : Flute Sonata

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