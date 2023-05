初夏的風 長笛家楊智越舉辦獨奏會

▲長笛界新俊才-楊智越吹奏技巧佳,音色優美,將於國家演奏廳舉辦獨奏會 。(圖/新象提供)

生活中心/台北報導

自巴黎返台的長笛界新俊才-楊智越,從法國巴黎師範音樂學院以最高榮譽獲得最高演奏文憑,將於5月18日晚上 19:30在 國家兩廳院演奏廳舉辦「初夏的風」獨奏會,演奏曲目除了經典的法國作品外,還特別加入美國作曲家以及澳洲作曲家的作品。

去年在巴黎求學時,於帕胡德長笛大師班,聽到大師正在教授李柏曼(Liebermann) 長笛奏鳴曲時,「帕神」的示範演出以及教學令在場的學習者及聽眾驚嘆不已,也因那場大師班的啟發,會後楊智越與恩師-樊老師通了一通非常長的電話分享當晚盛況,並決定誠心學習這首曲目,並將其放到自己的獨奏會曲目之中與大家分享。

卡爾·凡恩Carl Vine 是澳洲非常重要的當代作曲家之一,也曾經在1996年的奧運閉幕式為其作曲,然而這首作品的靈動與其細緻的作品風格,時而像一縷輕風也能刮起颶風般的浩瀚,也是顯少能在獨會上能聽到的作品。最後還有兩首感性之作,Gaubert 的Romance,法式浪漫情懷,其細膩柔情的音樂總能絲絲入懷!另一首則是柴可夫斯基的連斯基的詠嘆調(Arie des Lensky),則是充分展現對於生命中曾擁有的青春愛戀的美好逝去,以及對於時光的流逝最終無奈認命。

新象藝術總監樊曼儂老師,也是楊智越的恩師,讚賞「楊智越吹長笛氣很長,這是挑戰小提琴改編的曲子,他是我的學生之中,原始性的氣長最長的一位。同時他的音色很優美,慢板的樂曲,他的演奏,情意深切,很扣人心弦。」

樊曼儂認為這次音樂會曲目,「對任何音樂家,這些曲目都是超級難,但是看到他們二位30多歲的音樂家自我挑戰,衝撞這些作品,是頂級的難度,很高興他們願意挑戰這些作品。」「曲目中,聖桑的前奏及隨想迴旋曲是我喜歡的小提琴樂曲,從小就想以長笛吹奏,是我的心願,沒想到30年後真的有人改編給長笛,其中最高把位的技術、快速音群,對長笛來講也是很難的,預祝他們自我挑戰成功。」

演奏會資訊:

2023/5/18 (四) 19:30

國家兩廳院演奏廳

演出曲目 Programme

保羅.尚菲爾德:四首紀念小品

Paul Schoenfield : Four Souvenirs for Flute and Piano)

菲利浦·高貝爾:《羅曼史》

Philippe Gaubert : Romance

洛維爾・李伯曼:長笛奏鳴曲

Lowell Liebermann : Sonata for Flute and Piano, Op. 23

柴可夫斯基:連斯基詠嘆調

Tchaikovsky : Arie des Lensky

聖桑:前奏及隨想迴旋曲

Saint-Saens : Introduction and Rondo Capriccioso, Op.28

卡爾·凡恩:長笛奏鳴曲

Carl Vine : Flute Sonata