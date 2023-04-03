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讓視障者認識音樂廳！兩廳院推出「觸覺導覽」　打造1:30管風琴模型

▲▼兩廳院推出「國家音樂廳觸覺導覽」，讓視障者透過觸覺等方式認識場館。（圖／兩廳院提供）

▲兩廳院推出「國家音樂廳觸覺導覽」，讓視障者透過觸覺等方式認識場館。（圖／兩廳院提供）

記者林育綾／綜合報導

兩廳院打造永續、共融場館再升級，日前推出「國家音樂廳觸覺導覽」，帶領視障者認識音樂廳。為了讓他們瞭解「鎮館之寶」高達3層樓的管風琴，特地打造擬真1:30的「管風琴觸覺模型」，讓視障朋友能透過觸摸，理解管風琴的外觀；更邀請知名管風琴演奏家藝術總監余曉怡，為首批體驗的者帶來聆賞體驗。

國家兩廳院藝術總監劉怡汝表示，兩廳院導入永續共融在場館日常營運，除了從環境面做起，也從社會面著手。逐年優化主要表演空間的無障礙設施，2021表演藝術圖書館更全面改建，打造無障礙使用環境；近年也陸續推出情境字幕、口述影像、易讀手冊，還有身障/手語導覽等多項無障礙服務。透過軟硬體的同步增進升級，希望能讓所有的人更自在、輕易地進入兩廳院，認識表演藝術。

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▲▼兩廳院推出「國家音樂廳觸覺導覽」，讓視障者透過觸覺等方式認識場館。（圖／兩廳院提供）

▲兩廳院觸覺導覽，以「觸覺導覽圖冊」點字圖說明兩廳院周邊環境的樣貌。（圖／兩廳院提供）

「觸覺導覽」是專為視障者設計的導覽服務，搭配「觸覺導覽圖冊」及「實體模型」等輔具，建立實體概念增加理解，期盼讓視障朋友能更無障礙的參與及親近表演藝術。自2017年起，兩廳院即推出「國家戲劇院觸覺導覽」，今年升級新增「國家音樂廳觸覺導覽」，日前邀請3位視障朋友體驗完整導覽路線。

1小時的觸覺導覽活動包含「兩廳院導覽空間介紹」、「音樂廳前台大廳」、「音樂廳觀眾席」、「管風琴」四大部分。其中在空間介紹，使用「觸覺導覽圖冊」，以點字圖說明兩廳院周邊環境的樣貌。

▲▼兩廳院推出「國家音樂廳觸覺導覽」，讓視障者透過觸覺等方式認識場館。（圖／兩廳院提供）

▲觸覺導覽帶領視障朋友透過實際觸摸，感受部分空間材質。（圖／兩廳院提供）

「音樂廳前台大廳」介紹音樂廳空間特色，包含大廳水晶燈、大理石牆面及大廳手扶梯，詳細說明觀眾入場感受及各處細節，並帶領視障朋友實際觸摸感受部分空間材質。「音樂廳觀眾席」則引領視障朋友體驗專為聽覺享受建造的座椅及木地板、兼具舒適、降噪的空調系統及豐富變化的舞台空間，也介紹近年新設的無障礙座位席。

而為了詳細解說兩廳院鎮館之寶，也就是由享譽全球的荷蘭Flentrop 公司全手工製作，長9公尺、寬14公尺的「管風琴」，特地以1:30打造擬真系列「管風琴觸覺模型」作為導覽輔具，還原高度達3層樓的管風琴，呈現出獨特的外部雕花、內部繁複的音管空間。

▲▼兩廳院推出「國家音樂廳觸覺導覽」，讓視障者透過觸覺等方式認識場館。（圖／兩廳院提供）

▲▼1:30「管風琴觸覺模型」，呈現原高度達三層樓的管風琴細節，讓視障朋友以觸覺與聽覺認識管風琴的樣貌。（圖／兩廳院提供）

▲▼兩廳院推出「國家音樂廳觸覺導覽」，讓視障者透過觸覺等方式認識場館。（圖／兩廳院提供）

「管風琴觸覺模型」讓原本難以碰觸的巨大實物，透過縮小比例的模型輔具，協助視障朋友以觸覺與聽覺認識兩廳院管風琴的樣貌，藉此獲得更深度且完整的導覽體驗。兩廳院也提到，國家音樂廳觸覺導覽由磊山保經支持，磊山保經長年深耕公益與藝術領域，希望將藝術延伸到社會各角落，無論是視、聽障朋友，或任何人，都同樣該擁有機會親近藝術。

兩廳院「音樂廳觸覺導覽」4/25、5/29場次即日起開放免費報名預約，活動可至兩廳院官網報名。

▲▼兩廳院推出「國家音樂廳觸覺導覽」，讓視障者透過觸覺等方式認識場館。（圖／兩廳院提供）

▲知名管風琴家「福爾摩沙管風琴演奏家」藝術總監余曉怡，帶來管風琴聆賞體驗。（圖／兩廳院提供）

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