打造臺版山海經！《鯨之嶋》劇作家：臺灣最大麻煩是不認識自己

▲《鯨之嶋》打造臺灣版山海經，漂流海上的少女娜娜展開奇幻冒險。（圖／Mile End Photography／兩廳院提供）

記者林育綾／台北報導

從臺灣的地理與自然環境出發，融合科普、末日少女海上漂流冒險、超現實神話，兩廳院2023國際藝術節《鯨之嶋》音樂劇，將打造「屬於臺灣的山海經」，由拾念劇集✕無獨有偶✕施如芳製作，將於5月5日～5月7日於國家戲劇院登場，讓民眾體驗奇幻的臺灣身世寓言。

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▲《鯨之嶋》呈現冰河時期。（圖／Mile End Photography／兩廳院提供）

《鯨之嶋》由三金入圍劇作家施如芳編劇，合作緣分是從她看過「拾念劇集」與「無獨有偶」合作的《蓬萊》後深受觸動，因而向李易修提出合作邀約。打破常見的歷史脈絡劇作，改從地理著手，進而開啟「把臺灣地理條件角色化」的創作方向。

▲把臺灣地理條件角色化，象徵火山島的「贔屭」。（圖／Mile End Photography／兩廳院提供）

「鯨」引自臺灣島嶼形狀，「嶋」為島的異體字，其有著山、海、鳥、魚的意象，角色取材臺灣島特有的「黑潮」為主軸，並將周邊的地理景象轉化為角色，不但有代表黑潮的風流浪子「Kuro」；象徵火山島的「贔屭」；取材鯨的半腦睡眠、嚮往自由的雙生子「鯤兮」、「鯢兮」。

▲劇中把臺灣地理條件角色化，像是雲豹LUKA和鯤兮。（圖／Mile End Photography／兩廳院提供）

此外還有漂流海上、面臨孤島餘生的「未來少女」；而劇中角色們所遭遇的紛擾、困頓和疑問，更暗喻現代社會的真實情況。

▲漂流海上、面臨孤島餘生的「未來少女」。（圖／Mile End Photography／兩廳院提供）

施如芳近年渴望以各種可能性、載體，訴說更多臺灣故事。她表示，因為疫情，世界看見了臺灣晶片之國的實力，而在作品中點出臺灣「雖小猶大」的隱喻，或許看似微小，但內在卻蓄積著非常關鍵的影響力。

施如芳說，看起來不大的地理，看起來不長的歷史，其實有相當豐富的皺褶，值得我們探索。「臺灣最大的麻煩是不認識自己，如果看清楚你是島，或許就能擺脫孤兒的歷史感，因為海洋的連結如此之強，世上沒有真正的孤島。」

▲《鯨之嶋》打造臺灣版山海經，劇作家認為，臺灣最大的麻煩是不認識自己。（圖／Mile End Photography／兩廳院提供）

導演李易修以《少年Pi的奇幻漂流》及宮崎駿的冒險故事為創作靈感，並跳脫過往男性為主的英雄歷險劇情，刻意選擇以女性做為劇中的唯一人類角色。他表示，作品雖然是個奇幻冒險故事，但透過講述一個少女的死亡，其實也包含較沈重的國族議題和意識統合。

「作品最初的起點，是希望全島的人一起參與這個歷險，我想讓觀眾理解，我們其實都會經歷死亡，但好比自然生態的『鯨落』，死後鯨魚身軀會沉入海底為生物提供養分，延續自然生態。貫穿全劇的『向死而生』哲思，也如同鯨落般，帶出我們經歷人生關卡後，生命因而轉化、重生的體悟。」

▲《鯨之嶋》打造臺灣版山海經。（圖／Mile End Photography／兩廳院提供）

李易修過去曾以「超神話系列」的《蓬萊》和《大神魃》，多次翻玩語言，這次以臺語為創作媒介，貼近本土的語氣與吟唱般的語調，讓故事說來更具親和力。曾於漢唐樂府任職多年的南北管作曲家許淑慧，以普及南北管音樂出發，作曲概念以能朗朗上口的「芭樂歌」為目標，除了將南管傳統曲目〈綿搭絮〉編寫成容易傳唱的歌謠，更首度挑戰北管饒舌創作，即使不熟悉南北管音樂的觀眾，都能從旋律中找到共鳴。

偶戲導演鄭嘉音擅長以形體與物件，營造詩意豐美的視覺意象，層層堆疊交錯，翻玩角色的拆解與組成。這次挑戰將無形的水、板塊、山神等地理形象，以偶戲呈現，透過京劇名伶朱安麗、實力派演員大甜（劉廷芳）、崔台鎬、劉毓真、陳忻等優秀的表演者們操作技巧與演技，將每一個念頭分解成動作、為戲偶注入靈魂，成為演出中的最大亮點。

▲這次挑戰將無形的水、板塊、山神等地理形象，以偶戲呈現。（圖／Mile End Photography／兩廳院提供）

拾念劇集✕無獨有偶✕施如芳《鯨之嶋》由國家兩廳院主辦，是第三屆國家表演藝術中心場館共製計畫作品，除了擴大探索南北管與偶戲的無限可能，更試圖藉著貼近土地、環境的劇本核心，開創全新的說故事形式，演出將在5月5日～5月7日於國家戲劇院登場。