放棄暴力場面仍震撼！《不可能的邊界》揭開人道救援者複雜內心

▲《不可能的邊界》透過僅僅4位演員，揭開人道救援者度內心，卻讓觀眾震撼不已。（圖／©Masiar Pasquali／兩廳院提供）



記者林育綾／台北報導

你可曾想像過在戰爭前線、災難現場的人道救援工作者，他們的內心世界？歐洲當紅導演提亞戈．羅提吉斯（Tiago Rodrigues）全新創作《不可能的邊界》，將揭開人道救援者的複雜內心！舞台上沒有暴力或災難場面，只有4名演員和1名鼓手，卻讓觀眾從頭到尾屏住呼吸、目不轉睛，作品將於3月17～19日於國家戲劇院演出。

導演羅提吉斯的創作深入現實矛盾，洞悉人性的脆弱與堅韌，《不可能的邊界》是他與紅十字國際委員會（CICR）、無國界醫生組織（MSF）的人道救援工作者們深入訪談後，受到他們所見證的事蹟啟發，講述這些人道救援工作者「知其不可而為之」的故事。

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他們在動亂地區與和平家園之間來回穿梭，不僅揭露人道救援行動面臨的難題，更真切的反映國際當前時事，尤其當這部作品在日內瓦首演後的一個月內，就爆發了烏俄戰爭，以及今年2月同樣令人悲痛的土敘地震。

▲導演放棄觀眾對戰爭最直觀的盛大場景，卻仍然有本事讓全場觀眾從頭到尾目不轉睛。（圖／張震洲攝影／兩廳院提供）

在《不可能的邊界》中，羅提吉斯用「可能」和「不可能」的地區突顯現世生存條件的分野，以及兩者隨時交替的變幻無常，他表，可能與不可能是一種譬喻，劃分它們的條件在於，是否擁有基本人權及必需物資，這兩個地方隨時都在交替。一年前這齣戲在日內瓦首演時，烏克蘭仍是「可能」的國度，但3個禮拜之後，這個國家陷入了「不可能」的困境。

▲導演用「可能」和「不可能」的地區突顯現世生存條件的分野。（圖／張震洲攝影／兩廳院提供）

為了體現人道救援者的全方位面向，羅提吉斯放棄觀眾對戰爭最直觀的盛大場景，卻仍然有本事讓全場觀眾從頭到尾目不轉睛，專注於台上的一言一行、一舉一動。這些人道救援者的觀點和感受，是導演要突顯的重點，舞台上沒有血腥和暴力，也沒有衝突、難民營、飢荒、強暴或檢查站，只有1位鼓手和4位演員，還有巨大無邊的白布，彷彿是戰地連綿的帳篷，又像是幅員廣袤的山丘。

▲▼舞台上沒有血腥和暴力，只有1位鼓手和4位演員，還有巨大無邊的白布，彷彿是戰地連綿的帳篷，又像是幅員廣袤的山丘。（圖／©Magali Dougad／兩廳院提供）



演員演繹奔波在這些場景的人道救援者，前線救援急迫的壓力、危機四伏的緊張時刻，透過他們的陳述與肢體表現展露無遺，那些遙遠且模糊失焦的災難現場，逐漸在觀眾眼前清晰起來。羅提吉斯以他深厚的文本功底，忠實的轉譯，也逐步堆疊出這部在歐陸劇場大獲好評的作品。

有劇評提到「整個廳的人都屏住呼吸，張大嘴巴，完全被所見所聞所吸引，以至於忘了咳嗽、扭動、看手機、找紙巾或薄荷糖。任何演員離開舞台一定會引起注意，這僅僅是因為大家都太着迷或專注於與敘事完全配合的演出。」提亞戈・羅提吉斯✕日內瓦劇院《不可能的邊界》將於3月17日～月19日在國家戲劇院登場。

▲提亞戈・羅提吉斯✕日內瓦劇院《不可能的邊界》將於3月17日～月19日在國家戲劇院登場。（圖／©Magali Dougad／兩廳院提供）