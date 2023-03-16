　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

放棄暴力場面仍震撼！《不可能的邊界》揭開人道救援者複雜內心

▲▼提亞戈・羅提吉斯✕日內瓦劇院《不可能的邊界》將於3月17日～月19日在國家戲劇院登場。（圖／©Masiar Pasquali／兩廳院提供）

▲《不可能的邊界》透過僅僅4位演員，揭開人道救援者度內心，卻讓觀眾震撼不已。（圖／©Masiar Pasquali／兩廳院提供）

記者林育綾／台北報導

你可曾想像過在戰爭前線、災難現場的人道救援工作者，他們的內心世界？歐洲當紅導演提亞戈．羅提吉斯（Tiago Rodrigues）全新創作《不可能的邊界》，將揭開人道救援者的複雜內心！舞台上沒有暴力或災難場面，只有4名演員和1名鼓手，卻讓觀眾從頭到尾屏住呼吸、目不轉睛，作品將於3月17～19日於國家戲劇院演出。

導演羅提吉斯的創作深入現實矛盾，洞悉人性的脆弱與堅韌，《不可能的邊界》是他與紅十字國際委員會（CICR）、無國界醫生組織（MSF）的人道救援工作者們深入訪談後，受到他們所見證的事蹟啟發，講述這些人道救援工作者「知其不可而為之」的故事。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他們在動亂地區與和平家園之間來回穿梭，不僅揭露人道救援行動面臨的難題，更真切的反映國際當前時事，尤其當這部作品在日內瓦首演後的一個月內，就爆發了烏俄戰爭，以及今年2月同樣令人悲痛的土敘地震。

▲▼提亞戈・羅提吉斯✕日內瓦劇院《不可能的邊界》將於3月17日～月19日在國家戲劇院登場。（圖／張震洲攝影／兩廳院提供）

▲導演放棄觀眾對戰爭最直觀的盛大場景，卻仍然有本事讓全場觀眾從頭到尾目不轉睛。（圖／張震洲攝影／兩廳院提供）

在《不可能的邊界》中，羅提吉斯用「可能」和「不可能」的地區突顯現世生存條件的分野，以及兩者隨時交替的變幻無常，他表，可能與不可能是一種譬喻，劃分它們的條件在於，是否擁有基本人權及必需物資，這兩個地方隨時都在交替。一年前這齣戲在日內瓦首演時，烏克蘭仍是「可能」的國度，但3個禮拜之後，這個國家陷入了「不可能」的困境。

▲▼提亞戈・羅提吉斯✕日內瓦劇院《不可能的邊界》將於3月17日～月19日在國家戲劇院登場。（圖／張震洲攝影／兩廳院提供）

▲導演用「可能」和「不可能」的地區突顯現世生存條件的分野。（圖／張震洲攝影／兩廳院提供）

為了體現人道救援者的全方位面向，羅提吉斯放棄觀眾對戰爭最直觀的盛大場景，卻仍然有本事讓全場觀眾從頭到尾目不轉睛，專注於台上的一言一行、一舉一動。這些人道救援者的觀點和感受，是導演要突顯的重點，舞台上沒有血腥和暴力，也沒有衝突、難民營、飢荒、強暴或檢查站，只有1位鼓手和4位演員，還有巨大無邊的白布，彷彿是戰地連綿的帳篷，又像是幅員廣袤的山丘。

▲▼提亞戈・羅提吉斯✕日內瓦劇院《不可能的邊界》將於3月17日～月19日在國家戲劇院登場。（圖／©Magali Dougad／兩廳院提供）

▲▼舞台上沒有血腥和暴力，只有1位鼓手和4位演員，還有巨大無邊的白布，彷彿是戰地連綿的帳篷，又像是幅員廣袤的山丘。（圖／©Magali Dougad／兩廳院提供）

▲▼提亞戈・羅提吉斯✕日內瓦劇院《不可能的邊界》將於3月17日～月19日在國家戲劇院登場。（圖／©Masiar Pasquali／兩廳院提供）

演員演繹奔波在這些場景的人道救援者，前線救援急迫的壓力、危機四伏的緊張時刻，透過他們的陳述與肢體表現展露無遺，那些遙遠且模糊失焦的災難現場，逐漸在觀眾眼前清晰起來。羅提吉斯以他深厚的文本功底，忠實的轉譯，也逐步堆疊出這部在歐陸劇場大獲好評的作品。

有劇評提到「整個廳的人都屏住呼吸，張大嘴巴，完全被所見所聞所吸引，以至於忘了咳嗽、扭動、看手機、找紙巾或薄荷糖。任何演員離開舞台一定會引起注意，這僅僅是因為大家都太着迷或專注於與敘事完全配合的演出。」提亞戈・羅提吉斯✕日內瓦劇院《不可能的邊界》將於3月17日～月19日在國家戲劇院登場。

▲▼提亞戈・羅提吉斯✕日內瓦劇院《不可能的邊界》將於3月17日～月19日在國家戲劇院登場。（圖／©Magali Dougad／兩廳院提供）

▲提亞戈・羅提吉斯✕日內瓦劇院《不可能的邊界》將於3月17日～月19日在國家戲劇院登場。（圖／©Magali Dougad／兩廳院提供）

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
葛斯齊開直播「汪小菲無預警現身」！網看傻
黃暐瀚估「這兩人」列不分區前兩名　民眾黨政黨票恐破兩百萬
三上悠亞才宣佈引退「驚喜合體林襄」　貼臉曬美照
班長逼新兵看A片尻槍　手接「嘉明」喊：再來一次
驚悚畫面曝！父載9歲兒上學　猛撞貨車慘死
體驗輕航機卻飛向死亡！日男遊台成焦屍　失事現場全面燃燒

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

吃的健康　台南掀起新食尚蔬食旋風！

男患疝氣「蛋蛋腫如愛文芒果」　微創缺損修補手術助快速復原

台東鳳梨釋迦輸中盼解禁　農委會籲兩岸官方正式平台對話

「5生肖」今年財運大爆發！命理師：正偏財都賺到飽

放棄暴力場面仍震撼！《不可能的邊界》揭開人道救援者複雜內心

抓到男友LINE「愛用1介面」　妹子秒心碎！網喊渣爆：可以分了

神奇胎夢！3次人工受孕失敗　女兒託夢「不要放棄」3年後曝真相

屏東里港1蛋雞場驚爆H5N1禽流感　緊急撲殺1萬3328隻蛋雞

戴套仍懷孕！妹子婚前驚覺「是未來公婆陰謀」...結局網讚翻

追完BLACKPINK去續攤！「商券夜市券」免費拿　高捷12站可兌換

大眼正妹熟練甩鍋炒飯！　店湧人潮老闆急叫她下班

聰明汪衝門口跟郵差收信　熟練叼回家！網：工讀生

敲開存2年豬公見滿滿千鈔　男出動點鈔機結算共300萬

隋棠被控擾鄰認了有陰影　「電梯到7樓小孩就安靜」

餐廳訂位已排到下個月！　新北炒飯正妹拋鍋到手軟

客人語音狂催單「快餓死了」　外送：再撐1分鐘我飄移過去

妹想過河爸幫抱高往前推　下秒沒踩穩→慘跌水中

買餐驚見「美女廚神」炒飯！網暴動：點一百份　本尊曝光說話了

五股角頭母出殯遵古禮跪叩　「罐頭塔→酒牆」千人到場

菲律賓男警踩高跟鞋賽跑　觀眾場邊歡呼：好性感！

吃的健康　台南掀起新食尚蔬食旋風！

男患疝氣「蛋蛋腫如愛文芒果」　微創缺損修補手術助快速復原

台東鳳梨釋迦輸中盼解禁　農委會籲兩岸官方正式平台對話

「5生肖」今年財運大爆發！命理師：正偏財都賺到飽

放棄暴力場面仍震撼！《不可能的邊界》揭開人道救援者複雜內心

抓到男友LINE「愛用1介面」　妹子秒心碎！網喊渣爆：可以分了

神奇胎夢！3次人工受孕失敗　女兒託夢「不要放棄」3年後曝真相

屏東里港1蛋雞場驚爆H5N1禽流感　緊急撲殺1萬3328隻蛋雞

戴套仍懷孕！妹子婚前驚覺「是未來公婆陰謀」...結局網讚翻

追完BLACKPINK去續攤！「商券夜市券」免費拿　高捷12站可兌換

陸發布《黨和國家機構改革方案》　確認組建中共中央港澳辦

葛斯齊開直播「汪小菲無預警現身」！　他握手示好：化干戈為玉帛

韓男偶像媽遭控「帶粉絲去攝理教會」！　還洗腦：我們是上帝的新娘

女友掩護他逃亡被逮！毒梟為愛冒險衝北檢探視　被警認出慘了

吃的健康　台南掀起新食尚蔬食旋風！

17.1萬！偉士牌「Primavera S.E.幻彩特仕版」限量100台撞色上市

他舌頭長白斑「竟罹口腔癌」！常見8症狀曝　嘴麻麻小心了

連3天消費滿佰送酸辣湯　八方雲集蔬食品牌台南金華店明天開幕

女網友爆「懷了王一博孩子」被拋棄！求助文曝光　經紀公司怒回應

存股5年！實測3大熱門金融股　結果慘輸ETF

白點衝出！小孩翻圈險撞車　大聖爺救命影片曝

生活熱門新聞

帶全家吃壽司郎「突送5甜點」！爸一看崩潰

台北母子街頭下跪舉雙手！居民曝心痛真相

即／台中七大行政區3/21起停水47小時

弟弟女友同居「內衣亂丟」！姊見她習慣超頭痛

台灣最快車「打龜號」賣了！廖老大曝割愛原因

資優生被母逼到憂鬱症！她23歲重考上北一女

新北「炒飯正妹」爆紅！老闆緊急叫她下班

好市多牛肉有黑色斑點！他氣炸公審遭酸爆

「3生肖」今起財運大噴發！「正財、偏財」賺不完

「最值得交心」3星座閨蜜！生日相加就能測

跟團遊歐10日！她搭機回台「3友全走不了」爆驚嚇

12:28發生規模4.1地震！最大震度4級

冷空氣周末襲台　一天掉10°C↑

拿到富邦Costco卡「進賣場無法刷」！一票人不知道

更多熱門

相關新聞

台商生意失敗前妻拒接人！病重昏倒廈門火車站

台商生意失敗前妻拒接人！病重昏倒廈門火車站

一位郭姓台商早年赴大陸經商，因身體不適暈倒，被送到廈門醫院附屬第二醫院治療，醫療費用近百萬負擔不輕，家屬急需接回台灣治療。金門紅十字會接獲家屬請求，派員小三通前往廈門會同家屬接回病患回到金門，並視病情安排病患搭乘今（14）日醫療軍機返回台灣進一步治療。

財經專家謝金河　14日桃園演講

財經專家謝金河　14日桃園演講

藝術家想像戰前準備！展場成為防空洞

藝術家想像戰前準備！展場成為防空洞

捐20萬歐元保障烏克蘭核設施安全 陸外交部：續勸和促談消除核風險

捐20萬歐元保障烏克蘭核設施安全 陸外交部：續勸和促談消除核風險

「平時調查、戰時管制」　《全動法》草案授權NCC、文化部管制傳媒

「平時調查、戰時管制」　《全動法》草案授權NCC、文化部管制傳媒

關鍵字：

不可能的邊界兩廳院戰爭人道救援

讀者迴響

熱門新聞

網址「6000.gov.tw」超好記！　3/22上網登記準備領6000

台中女大生夜店喝掛！一起床「身上剩內褲」

快訊／領6000元！　財政部：3月22日起開放上網登記

二膽兵待3年全掌握　島上僅40人

帶全家吃壽司郎「突送5甜點」！爸一看崩潰

嘉義女國中生剛買麥當勞　與機車相撞慘死

登記6000元！22起日每日兩組

台北母子街頭下跪舉雙手！居民曝心痛真相

麻古茶坊連13天「指定飲品買1送1」

小S訪問「來賓全程擺臭臉」直播全放送

即／台中七大行政區3/21起停水47小時

即／高雄女身中多刀無呼吸心跳　同居男友「殺紅眼」

嘉義少女陪學姐吃麥當勞殞命！阿公崩潰自責

6000怎麼領？　「登記入帳」4步驟一次看

弟弟女友同居「內衣亂丟」！姊見她習慣超頭痛

更多

最夯影音

更多
大眼正妹熟練甩鍋炒飯！　店湧人潮老闆急叫她下班

大眼正妹熟練甩鍋炒飯！　店湧人潮老闆急叫她下班
聰明汪衝門口跟郵差收信　熟練叼回家！網：工讀生

聰明汪衝門口跟郵差收信　熟練叼回家！網：工讀生

敲開存2年豬公見滿滿千鈔　男出動點鈔機結算共300萬

敲開存2年豬公見滿滿千鈔　男出動點鈔機結算共300萬

隋棠被控擾鄰認了有陰影　「電梯到7樓小孩就安靜」

隋棠被控擾鄰認了有陰影　「電梯到7樓小孩就安靜」

餐廳訂位已排到下個月！　新北炒飯正妹拋鍋到手軟

餐廳訂位已排到下個月！　新北炒飯正妹拋鍋到手軟

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面