　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南做工行善團修繕10週年　賴清德、黃偉哲大讚志工精神

▲台南市勞工局「做工行善團」修繕服務，舉辦做工行善團10慶活動，副總統賴清德、勞動部政務次長李俊俋及市長黃偉哲蒞臨現場勉勵感謝所有志工。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市勞工局「做工行善團」修繕服務，舉辦做工行善團10慶活動，副總統賴清德、勞動部政務次長李俊俋及市長黃偉哲蒞臨現場勉勵感謝所有志工。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局「做工行善團」修繕服務，自2013起迄今已邁入第10年，6日於大象寬廷宴會廳尊榮廳，舉辦做工行善團10慶活動，副總統賴清德、勞動部政務次長李俊俋及市長黃偉哲蒞臨現場，勉勵修繕團隊志工，感謝他們長期支持弱勢勞工家庭房屋修繕計畫，改善其居住環境，將台南市打造成「希望家園」。

副總統賴清德於2020至2021年期間，偕同黃偉哲市長帶領市府團隊及台南做工行善團各工會代表，至屏東縣、高雄市、嘉義縣及嘉義市召開記者會進行弱勢家庭房屋修繕經驗分享，也特別到屏東縣獅子鄉、高雄市大樹區、嘉義縣梅山鄉關心修繕服務，除了慰勞從臺南到外縣市示範服務的修繕志工，也希望藉此能帶動其他縣市籌組修繕團隊，嘉惠更多弱勢家庭。

勞動部李俊俋政務次長表示，勞動部輔導各地縣市政府及勞工志願服務協會，培訓勞工志工協助推動勞動事務，台南市創新推動勞動志願服務，結合具有木工等專長的勞工志工，善用志工溫暖的特質與長才，協助職災等弱勢勞工家庭房屋修繕，志工團隊也因此榮獲績優勞工志工團隊獎。對於修繕團隊有很多組家庭志工，像是夫妻檔、父子檔、兄弟檔等，家人相約出來做公益，將家裡的溫暖傳遞給其他人，讓修繕服務有更多故事，意義深遠，特別給予極大的肯定。

▲台南市勞工局「做工行善團」修繕服務，舉辦做工行善團10慶活動，副總統賴清德、勞動部政務次長李俊俋及市長黃偉哲蒞臨現場勉勵感謝所有志工。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲非常支持房屋修繕服務，曾親訪17案修繕現場慰問案家及志工，也很佩服志工團隊不怕風雨，也無畏豔陽高溫，堅持按照進度完成施工，甚至在同一天兵分多路前往各地修繕，為的就是要讓弱勢勞工盡快有個遮風避雨的家。尤其不管天候如何，志工伙伴堅定的眼神令人動容，儘管他們在高溫下揮汗或是雨中施工，仍用心替弱勢勞工家庭整修房屋，打造安全舒適的居住環境。另為預防登革熱，工會志工今日向黃市長表示，倘弱勢家庭有修復紗窗門需求，願意協助處理，黃偉哲市長也特別感謝志工相挺，共同打造台南希望家園。

▲台南市勞工局「做工行善團」修繕服務，舉辦做工行善團10慶活動，副總統賴清德、勞動部政務次長李俊俋及市長黃偉哲蒞臨現場勉勵感謝所有志工。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市勞工局「做工行善團」目前有10大團隊，除了創始團隊台南市木工業職業工會、大台南總工會、社團法人勞工志願服務協會，還有台南市泥水業職業工會、台南市油漆工程業職業工會、台南市電氣業職工會、台南市金屬建築結構及零組件製造職業工會、台南市鋁製品製造裝配職業工會、台南市餐飲業產業工會、正懿企業有限公司陸續加入，長期利用假日到各地進行修繕，甚至推辭掉可以賺錢的工作來配合修繕施工日期，其中也有熱心的志工夥伴捐助材料費，可謂是出錢又出力，無私奉獻的大愛精神令人敬佩。

▲台南市勞工局「做工行善團」修繕服務，舉辦做工行善團10慶活動，副總統賴清德、勞動部政務次長李俊俋及市長黃偉哲蒞臨現場勉勵感謝所有志工。（圖／記者林東良翻攝，下同）

另外，修繕服務還有贈送二手家具的項目，做工行善團志工團隊在服務過程中，發現許多案家因為經濟狀況不佳，家具嚴重損壞仍繼續使用，也無力添購新家具，有修繕案家的小孩連寫功課的書桌都沒有，因此市長黃偉哲協調原本環保局位在官田區隆田陸橋下的資源回收場空間，改造成二手家具倉庫，並連結各單位捐贈的家具資源，在志工們修復整理後，使舊家具物盡其用，垃圾變黃金。

▲台南市勞工局「做工行善團」修繕服務，舉辦做工行善團10慶活動，副總統賴清德、勞動部政務次長李俊俋及市長黃偉哲蒞臨現場勉勵感謝所有志工。（圖／記者林東良翻攝，下同）

做工行善團也運用大水庫理論，連結企業及其他團體如台積電、亞洲航空、社團法人亞太ESG行動聯盟、遠東科技大學、臺南市北區扶輪社、臺南市永美獅子會、法鼓山基金會、慈濟基金會等，捐贈二手家具、房屋修繕材料費、協助案家清空雜物、捐贈電子鍋等愛心物資，使修繕服務更完善。截至今日，修繕完工戶數已有220戶，市長黃偉哲任內完成的有139戶，節省修繕材料費約2400多萬，動員志工約1萬多人次，節省人力成本約2700多萬，二手家具總共捐贈73戶、362件家具，節省案家購買家具成本約100多萬元。

▲台南市勞工局「做工行善團」修繕服務，舉辦做工行善團10慶活動，副總統賴清德、勞動部政務次長李俊俋及市長黃偉哲蒞臨現場勉勵感謝所有志工。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，這都是大家一起努力的成果，用實際行動力挺弱勢勞工，替他們打造溫暖的家，感謝志工夥伴的付出以及各界的愛心捐助，市府團隊會持續打造「希望家園」，提供弱勢勞工家庭最實在的協助。

ET快訊
夫妻遭闖紅燈小黃撞噴！　妻昏迷指數3
快訊／不聽勸拒穿救生衣！　男下水溺斃
台北市中山區近千戶大停電！
快訊／公務員持槍搶劫　北市府回應了
快訊／雨區擴大！　8縣市豪大雨特報
羽生結弦新婚妻瘋傳「是AKB48女神成員」！私人IG告白被挖
2000隻鵪鶉暴斃　遭亂丟滿地屍體
以為只有二獎　一掃中3億！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

屏東潮州大同市場慢車道設攤　警1天開13張告發單

友善耕作有「薪水」！花蓮推動「生態服務」　分3層級付報酬

南島原鄉迎曙光 ！8 ／7 熱氣球點亮太麻里海灘　5顆球齊升空

助更生人回歸社會　士林地檢署舉辦就業輔導講座　

台南做工行善團修繕10週年　賴清德、黃偉哲大讚志工精神

台東警、太平村合辦治安座談會　全民識詐一起來

逛花蓮吃飽飽！暑期週休美食專車免費搭　集點再送運動休閒帽

台灣國際熱氣球嘉年華　腦性麻痺學員圓夢了

探索紙藝奧秘！紙模大師花蓮開課　陳文泰：做得好耐心是關鍵

把關長輩行車安全　嘉縣代步車穿上反光背心

夏克立遭爆「擁3房還裝窮」反擊了　控黃嘉千阻賣房「害他背千萬債」：我很累

動漫盃街舞賽第一名！創意重現鹿丸影子模仿術

李㼈愛女登《未來少女》獲低分落淚　曝父一開始不支持參賽：想打破標籤！

薔薔巴黎拍片「遭路人挑釁罵bxxch」！　惡意擋鏡頭...她氣炸反擊：我好欺負？

走路突腳軟摔倒超魔性　吸3萬網友：忍不住重播

被逼瘋？婁峻碩罕見動怒喊「出去！」　力挺邱鋒澤..談采子：道不同不相為謀

田馥甄難得邀嘉賓當場後悔　魏如萱請不走...嚇到「腋下發熱」

老高二度發聲：從沒說自己是源！　遭控抄襲「你們沒權利要我刪片」

熱炒老闆邀「原班人馬吃到飽」　嘆：只有北科大能毀掉北科大

田馥甄「觀世音造型」自嘲像蚊帳　稱歌迷「碗友」：有在敲碗的朋友ＸＤ

屏東潮州大同市場慢車道設攤　警1天開13張告發單

友善耕作有「薪水」！花蓮推動「生態服務」　分3層級付報酬

南島原鄉迎曙光 ！8 ／7 熱氣球點亮太麻里海灘　5顆球齊升空

助更生人回歸社會　士林地檢署舉辦就業輔導講座　

台南做工行善團修繕10週年　賴清德、黃偉哲大讚志工精神

台東警、太平村合辦治安座談會　全民識詐一起來

逛花蓮吃飽飽！暑期週休美食專車免費搭　集點再送運動休閒帽

台灣國際熱氣球嘉年華　腦性麻痺學員圓夢了

探索紙藝奧秘！紙模大師花蓮開課　陳文泰：做得好耐心是關鍵

把關長輩行車安全　嘉縣代步車穿上反光背心

雙載夫妻遭闖紅燈小黃撞噴！後座妻昏迷指數3　命危搶救中

毒下方是「毋還是母？」　鍵盤2種寫法她疑惑！正解揭曉

股神93歲生日禮物！波克夏總資產首度破1兆美元　5檔重點投資股出爐

快訊／瑞芳蝙蝠洞浮潛沒穿救生衣！　溺水男送醫不治

擦上秒年輕10歲的「小花平替」腮紅　讓男友瞬間變哥哥！

全明星女神Kimi《KANO》音樂劇首演成功　魏德聖赴日感動快落淚

郭董找柯媽「談併購」？　黃珊珊：捏造不實事項就依法辦理

屏東潮州大同市場慢車道設攤　警1天開13張告發單

老公被逼為「愛賭妻」還債　怒向女債主潑灑「洗鋼水」

台北市中山區近千戶大停電！　台電：線路設備故障「最快3點半復電」

蹲下大露性感蕾絲紅丁字褲　路人驚呆掩面：我看了什麼...

地方熱門新聞

南豐村加油站4度被埋！員工哭喊快跑

16年前帶走玄武岩！加國遊客道歉寄回

南投受困8洗腎患者　林右昌直接掌握處理

高雄前鎮漁港81億元台南安平、將軍港3千萬

朱漢堂去世　99輛4億元名車送葬

嘉義地檢署「東石海之夏」反賄選宣導

南消仁德分隊攜手仁德區公所舉辦闖關活動

明霸克露便橋又毀　議員盼重建時考慮雨量

廢棄土方北土南運直送嘉義山區　警調監視器追兇

蔡宛秦：籲綠營用消滅柯文哲的積極度滅蚊

桃園60人食物中毒　全吃到這家麵包

清掃劑內含「化骨水」　專家曝3護具不可少

越南男逛夜市險成「失聯移工」麵店闆娘立功

桃園威天宮修建完成　8/5日舉辦祝壽暨安座

更多熱門

相關新聞

尷尬！彰化喊「賴總統」　侯友宜雲林又口誤「賴清德做過總統」

尷尬！彰化喊「賴總統」　侯友宜雲林又口誤「賴清德做過總統」

國民黨總統參選人侯友宜持續地方行程，繼6月25日在彰化口誤稱民進黨總統參選人賴清德「賴總統」之後，今（6）日侯在雲林再次口誤，稱賴清德做過總統，接著急忙改口賴做過的是副總統、行政院長。

台南水道博物館暑期半日營隊夯

台南水道博物館暑期半日營隊夯

賴清德「綠電不足」　徐巧芯：能源政策沒長進還是腦袋空空

賴清德「綠電不足」　徐巧芯：能源政策沒長進還是腦袋空空

堅定非核家園　賴清德提「增綠電」：核電僅占5%

堅定非核家園　賴清德提「增綠電」：核電僅占5%

力挺賴清德政見　鄭文燦：政府能做就提早做

力挺賴清德政見　鄭文燦：政府能做就提早做

關鍵字：

台南做工行善修繕賴清德黃偉哲

讀者迴響

熱門新聞

快訊／苗栗「一家5口」同車氣絕　恐已死亡5天

江宏傑遭砲「活該被離婚」！奇葩事蹟起底：是我也跑

苗栗一家5口同車亡！爸是聯結車司機

房東要漲1000元　樹林男引爆瓦斯「讓你變凶宅」

福原愛遭法院強制執行！　殘酷2下場曝

奎丁「無罩逛街」胸前走光全被拍！絕美形狀外露

男想送亞東醫院「沒床位」就引爆瓦斯

員工撞凹勞斯萊斯免賠　象董癌逝

台大直播超導體LK-99實驗　2萬人緊盯結果

老高跌落神壇誰來接棒？鄉民全點名他

一家5口陳屍苗栗偏僻農路　家屬趕赴現場認屍

超商美式、拿鐵買6送6今天限時搶

每人每晚786住飯店3天2夜免費吃早餐

熱炒老闆直播邀北科大學生　原班人馬回來吃到飽

「台灣第一女優」1句話讓吳宗憲訪不下去

更多

最夯影音

更多
夏克立遭爆「擁3房還裝窮」反擊了　控黃嘉千阻賣房「害他背千萬債」：我很累

夏克立遭爆「擁3房還裝窮」反擊了　控黃嘉千阻賣房「害他背千萬債」：我很累
動漫盃街舞賽第一名！創意重現鹿丸影子模仿術

動漫盃街舞賽第一名！創意重現鹿丸影子模仿術

李㼈愛女登《未來少女》獲低分落淚　曝父一開始不支持參賽：想打破標籤！

李㼈愛女登《未來少女》獲低分落淚　曝父一開始不支持參賽：想打破標籤！

薔薔巴黎拍片「遭路人挑釁罵bxxch」！　惡意擋鏡頭...她氣炸反擊：我好欺負？

薔薔巴黎拍片「遭路人挑釁罵bxxch」！　惡意擋鏡頭...她氣炸反擊：我好欺負？

走路突腳軟摔倒超魔性　吸3萬網友：忍不住重播

走路突腳軟摔倒超魔性　吸3萬網友：忍不住重播

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面