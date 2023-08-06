台南做工行善團修繕10週年　賴清德、黃偉哲大讚志工精神

▲台南市勞工局「做工行善團」修繕服務，舉辦做工行善團10慶活動，副總統賴清德、勞動部政務次長李俊俋及市長黃偉哲蒞臨現場勉勵感謝所有志工。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局「做工行善團」修繕服務，自2013起迄今已邁入第10年，6日於大象寬廷宴會廳尊榮廳，舉辦做工行善團10慶活動，副總統賴清德、勞動部政務次長李俊俋及市長黃偉哲蒞臨現場，勉勵修繕團隊志工，感謝他們長期支持弱勢勞工家庭房屋修繕計畫，改善其居住環境，將台南市打造成「希望家園」。

副總統賴清德於2020至2021年期間，偕同黃偉哲市長帶領市府團隊及台南做工行善團各工會代表，至屏東縣、高雄市、嘉義縣及嘉義市召開記者會進行弱勢家庭房屋修繕經驗分享，也特別到屏東縣獅子鄉、高雄市大樹區、嘉義縣梅山鄉關心修繕服務，除了慰勞從臺南到外縣市示範服務的修繕志工，也希望藉此能帶動其他縣市籌組修繕團隊，嘉惠更多弱勢家庭。



勞動部李俊俋政務次長表示，勞動部輔導各地縣市政府及勞工志願服務協會，培訓勞工志工協助推動勞動事務，台南市創新推動勞動志願服務，結合具有木工等專長的勞工志工，善用志工溫暖的特質與長才，協助職災等弱勢勞工家庭房屋修繕，志工團隊也因此榮獲績優勞工志工團隊獎。對於修繕團隊有很多組家庭志工，像是夫妻檔、父子檔、兄弟檔等，家人相約出來做公益，將家裡的溫暖傳遞給其他人，讓修繕服務有更多故事，意義深遠，特別給予極大的肯定。

市長黃偉哲非常支持房屋修繕服務，曾親訪17案修繕現場慰問案家及志工，也很佩服志工團隊不怕風雨，也無畏豔陽高溫，堅持按照進度完成施工，甚至在同一天兵分多路前往各地修繕，為的就是要讓弱勢勞工盡快有個遮風避雨的家。尤其不管天候如何，志工伙伴堅定的眼神令人動容，儘管他們在高溫下揮汗或是雨中施工，仍用心替弱勢勞工家庭整修房屋，打造安全舒適的居住環境。另為預防登革熱，工會志工今日向黃市長表示，倘弱勢家庭有修復紗窗門需求，願意協助處理，黃偉哲市長也特別感謝志工相挺，共同打造台南希望家園。

台南市勞工局「做工行善團」目前有10大團隊，除了創始團隊台南市木工業職業工會、大台南總工會、社團法人勞工志願服務協會，還有台南市泥水業職業工會、台南市油漆工程業職業工會、台南市電氣業職工會、台南市金屬建築結構及零組件製造職業工會、台南市鋁製品製造裝配職業工會、台南市餐飲業產業工會、正懿企業有限公司陸續加入，長期利用假日到各地進行修繕，甚至推辭掉可以賺錢的工作來配合修繕施工日期，其中也有熱心的志工夥伴捐助材料費，可謂是出錢又出力，無私奉獻的大愛精神令人敬佩。

另外，修繕服務還有贈送二手家具的項目，做工行善團志工團隊在服務過程中，發現許多案家因為經濟狀況不佳，家具嚴重損壞仍繼續使用，也無力添購新家具，有修繕案家的小孩連寫功課的書桌都沒有，因此市長黃偉哲協調原本環保局位在官田區隆田陸橋下的資源回收場空間，改造成二手家具倉庫，並連結各單位捐贈的家具資源，在志工們修復整理後，使舊家具物盡其用，垃圾變黃金。

做工行善團也運用大水庫理論，連結企業及其他團體如台積電、亞洲航空、社團法人亞太ESG行動聯盟、遠東科技大學、臺南市北區扶輪社、臺南市永美獅子會、法鼓山基金會、慈濟基金會等，捐贈二手家具、房屋修繕材料費、協助案家清空雜物、捐贈電子鍋等愛心物資，使修繕服務更完善。截至今日，修繕完工戶數已有220戶，市長黃偉哲任內完成的有139戶，節省修繕材料費約2400多萬，動員志工約1萬多人次，節省人力成本約2700多萬，二手家具總共捐贈73戶、362件家具，節省案家購買家具成本約100多萬元。

市長黃偉哲表示，這都是大家一起努力的成果，用實際行動力挺弱勢勞工，替他們打造溫暖的家，感謝志工夥伴的付出以及各界的愛心捐助，市府團隊會持續打造「希望家園」，提供弱勢勞工家庭最實在的協助。