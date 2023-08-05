力挺賴清德政見　鄭文燦：政府能做就提早做、未來要做就編入預算

▲賴清德、鄭文燦出席「未來城市，青年進行式論壇」。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

2024總統參選人侯友宜、賴清德、柯文哲搶攻青年票，5日下午一同出席國際青商總會舉辦的青年論壇，與青年對話。前桃園市長、現行政院副院長鄭文燦總結時說，賴副總統推出的政策，政府能做的就提早做，如果是未來要做的就編入預算，「所以賴副的政策是比較扎實的」；他強調，賴副是準備充分、可以信賴，可以和他一起追求台灣下個階段永續發展的好總統。

鄭文燦總結時先說，展演中心是他改造過的，兩廳院等級的音響跟燈光，隔壁還有全台灣最大的生命樹圖書館。鄭說，賴副總統在當台南市長時，提了一個觀念，「即使在偏鄉，他也希望讓每一個地方都有誠品」，讓他當市長因此受到啟發，蓋了桃園總圖。

鄭文燦說，賴副總統一直很有國家前瞻理念，又能務實從現在出發，看到問題、解決問題，「他也看到發展問題，投資教育投資未來促進公平，也要保障權益」；也看到賴副總統對國家現在的定位，有非常完整清晰且足以保護台灣安全、捍衛台灣民主的論述，所以賴副是準備好的

鄭文燦提到，做為國家領導人，要從市政到國政，每個領域、每個議題都要有經驗，過去8年總統蔡英文打了非常好的基礎，讓世界看見台灣、支持台灣、保護台灣，這路線的2.0、3.0，可以由賴副接下棒子做得更好。

鄭文燦提到，賴副總統推出的政策，政府能做的就提早做，如果是未來要做的就編入預算，「所以賴副的政策是比較扎實的。賴副是準備充分、可以信賴，可以和他一起追求台灣下個階段永續發展的好總統」。