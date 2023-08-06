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沉浸式體驗模仿古人取水不易　台南水道博物館暑期半日營隊夯

▲台南山上花園水道博物館，結合疫情議題與博物館知識，推出「勇闖台南水道」半日營隊課程，為國中小學童設計有趣教案，吸引不少安親班及親子體驗。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南山上花園水道博物館，結合疫情議題與博物館知識，推出「勇闖台南水道」半日營隊課程，為國中小學童設計有趣教案，吸引不少安親班及親子體驗。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

暑假期間台南山上花園水道博物館，結合疫情議題與博物館知識，推出「勇闖台南水道」半日營隊課程，為國中小學童設計有趣教案，吸引不少安親班及親子體驗， 學員們模仿古時候取水不易的「滴水不漏」，透過沉浸式體驗了解淨水過程，寓教於樂，成為暑假最有趣的記憶。

活動迄今已經有多組親子參加，遠從彰化帶隊來訪的志達文理補習班，參加的學員約60人，依照年紀分成2隊進行體驗，在專業講師的帶領下，一一走讀水道博物館中的重點。參與本次課程，升小四的林宥丞同學上完課後表示：「沒想到平常在用的水，竟然要經過這麼多的淨化過程」；還有升小三的曾煒宸同學也說：「我覺得很好玩，雖然天氣很熱，但下次要帶爸爸媽媽一起來！」。

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▲台南山上花園水道博物館，結合疫情議題與博物館知識，推出「勇闖台南水道」半日營隊課程，為國中小學童設計有趣教案，吸引不少安親班及親子體驗。（圖／記者林東良翻攝，下同）

「勇闖台南水道」共包含4款以知識為基礎衍伸的遊戲，最受歡迎的「滴水不漏」，需要用湯勺移動水源，透過體驗水在移動中不斷溢出流失，來了解到過去人們必須離家外出取水的不易，更藉此說明水道建設的背景與必要性；而「最強吸力」則是學員們必須將三根粗吸管相接，努力吸氣喝水，用來介紹唧筒馬達將水抽至高處的重要作用與科學基礎。

文化局長謝仕淵表示，過去3年疫情對全世界產生重大影響，但同時也提升了大家對環境、衛生、安全的意識。水道博物館最初的成立核心宗旨在於提供潔淨水資源，顯示出淨水與疫病問題間的關聯，也讓透過這套教案學習的民眾更能深刻理解到淨水資源議題的重要性。

館方說明，勇闖台南水道課程，是為接下來申請環教場域認證預做的準備，目前以團體報名為主，一次課程上限為30人，每次約2小時，整套課程僅需支付入園門票與講師費，致電水道博物館及有服務人員協助安排預約。且除了學生團體外，也有家族旅遊的親子團報名，效果良好。相關資訊可在水道博物館官方網站或臉書粉絲專頁了解。

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