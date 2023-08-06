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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德稱「綠電不足」　徐巧芯轟：能源政策沒長進還是腦袋空空

▲國民黨總統參選人侯友宜返台，台北市議員徐巧芯接機。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市議員徐巧芯。（資料照／記者林敬旻攝）

實習記者陳泰宇／台北報導

民進黨總統參選人賴清德5日出席青商總會「未來城市－青年進行式」論壇，被問到能源問題時他表示，台灣現階段之所以推非核家園，主要是因為核能安全與核廢料的問題，除非未來核能的發展能夠既安全又沒有核廢料的疑慮，「台灣現在沒有用電不足的問題，而是綠電不足的問題」。對此，國民黨立委參選人徐巧芯6日在臉書批評，賴清德「又來同一招，這幾年來都沒什麼長進，還是一樣對於能源政策腦袋空空」。

徐巧芯表示，在台南的前經發局長承認貪污的隔天，賴清德說台灣「綠電不夠」真的是再諷刺不過的事，根據媒體報導，今年五月檢方除了查陳凱凌收賄案掛鉤，南檢也接獲檢舉，稱光電廠下疑似掩埋重金屬廢棄物。因此，檢方對力暘公司等相關46處所執行搜索，該公司總裁古盛煇的身分也被踢爆，他曾是行政院顧問、新竹縣小英之友會副祕書長。

徐巧芯說，台南的好山好水不再，剩下太陽能板可以看，台南農地良田也變少，台灣的糧食自給率堪憂，就是從賴清德擔任市長開始的，然後賴清德覺得不夠，還要繼續搞下去。

徐巧芯直言，賴清德對於自己人從中上下其手。牟利貪污毫不在意，對於新潮流的成員經營綠電公司賺到飽樂見其成，對於台南居民面對兩顆太陽的酷熱與噪音視而不見，對於台灣糧食自給率過低的國安問題無感。

徐巧芯批，賴清德曾為了護航火力發電廠說用「乾淨的煤」就不會有空污，被大家笑爆；如今他又來同一招，說什麼「不是缺電，是缺綠電」，代表他這幾年來都沒什麼長進，還是一樣對於能源政策腦袋空空。

▼民進黨主席暨總統參選人賴清德。（資料照／賴清德競總提供）

▲▼民進黨主席暨總統參選人賴清德今（23日）下午出席中區宗教賴清德後援會成立大會。（圖／賴清德競總提供）

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