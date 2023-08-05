堅定非核家園　賴清德：核電僅占5%「不必因擔心缺電走回頭路」

▲賴清德出席「未來城市，青年進行式論壇」。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／桃園報導

2024總統參選人侯友宜、賴清德、柯文哲搶攻青年票，5日下午一同出席國際青商總會舉辦的青年論壇，與青年對話。賴清德在QA時被問到能源轉型問題，他強調，核能發電占比大概只佔5%，去年2022年，綠能發電已經高過核能發電，「我們不必擔心電力不夠，而走回頭路，去使用核電」，反而要討論「綠能」如何持續發展，包括太陽能、風能、氫能源、先進能源，還有儲能、電網、碳捕捉等等，這些都可以加強來做。

賴清德說，台灣非核家園走了幾十年，經過跌跌撞撞，也經過社會衝突、協調、整合，好不容易確立了非核家園的目標，「對非核家園目標，大家其實沒有爭議」，有些是想說有沒有辦法在2050年達到？要不要再給一點時間？其實是這個問題，「所以我說，支不支持非核家園政策，我想這是幾十年來累積社會的共識，多數人意見」。

「第二個，我們不必擔心電力不夠，而走回頭路，去使用核電。」賴清德說，除非未來核能發展可以既安全又可以解決核廢料等，「目前走向非核家園的種種理由，其實都已經具備」。

賴清德強調，現在因為走向非核家園，是安全性的問題、核廢料的問題，除非未來有一天，全世界科技進步到可以解決這些目前社會顧慮的問題，否則我們現在是持續地要往非核家園方向走。

賴清德接著說，核能發電占比大概只佔5%，「我們在去年2022，綠能發電已經高過核能發電」；大家把手機拿起來看一看、用google查一下，現在台電的備轉容量率是多少，「我猜是15%，這是什麼意思？你發了一百度的電，其實只用了85度，還有15度沒有用」，所以未來核能發電的佔比5%，在2025結束之後，核一、核二、核三社會的意見都認為不宜繼續，那就是5%而已。

「我要跟大家報告，在馬英九前總統任內，他只興建1座電廠、3個機組，總共供應268萬千瓦的容量。」賴清德說，可是蔡總統在7年任內，興建6座電廠、18座機組；他當行政院長後，核定7座天然氣機組，每一座都是130萬千瓦。

「那累積起來在2030年，用電需求大概是800萬千瓦，可是可以供應910萬千瓦。」賴清德說，要跟大家報告，目前備轉容量率15%，「未來2030年之前，供應的電會比增加的需求量來得多」，還有很多事情可以做，綠能要繼續做下去，目前用電是沒有不足的問題，那是什麼不足，是綠能不足。

賴清德強調，與其去討論核電要不要繼續，不如去討論我們怎麼樣綠能要如何持續發展，包括太陽能、風能、氫能源、先進能源，還有儲能、電網、碳捕捉等等，這些都可以加強來做。