台東警、太平村合辦治安座談會　全民識詐一起來

▲東警、太平村合辦治安座談會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣警察局台東分局利嘉派出所為提升社區居民識詐能力與警覺、防衛意識，特與卑南鄉太平村長、鄰長合作召開治安座談會，與民眾分享最新詐騙手法及防詐觀念，亦就轄區治安狀況交流意見，會議全程互動熱絡。

參加治安會議人員有不少中、高齡民眾，因為科技進步，子女孝順長輩讓其持有一台智慧型手機已是十分常見。故除了傳統的自動電話詐騙外，詐騙集團利用手機簡訊或通訊軟體向長者行騙也是屢見不鮮。其實不論是投資詐欺、解除分期付款詐騙(ATM)、一般購物詐欺、猜猜我是誰、假檢警等詐騙手法，只要謹記「一聽」(是否有詐騙關鍵『匯錢』)、「二掛」(聽完後立刻掛斷電話，不讓歹徒繼續操控情緒)、「三查證」(快撥打165反詐騙諮詢專線查證)就能避免成為詐騙集團覬覦的肥羊。

台東警分局分局長陳蔚文表示，警力有限、民力無窮，警方持續結合金融機構及超商業者，對可能遭詐騙民眾臨櫃關懷提問、即時攔阻。為擴展識詐宣導效果，也主動與轄內公部門、村里長、民間團體合作，藉著參與社區各種聚會活動或自行辦理治安座談會宣導，提醒民眾提高警覺，避免受騙上當，請民眾接獲疑似詐騙訊息時，務必謹慎且多方求證，或撥打110、165專線詢問，以免遭詐騙。