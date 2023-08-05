台東愛部落熱點上網活動　天天送TTpush台東幣

▲台東縣政府攜手中華電信建置原住民族部落無線寬頻服務「愛部落i-Tribe」。（圖／記者楊漢聲攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府攜手中華電信建置原住民族部落無線寬頻服務「愛部落i-Tribe」，提供部落族人們免費使用無線Wi-Fi，目前建置熱點數量成果破千，縣府特別自原住民族日8月1日中午12時起至9月30日中午12時舉辦「愛部落天天送金幣活動」。民眾凡於活動期間，至台東縣政府i-Tribe愛部落熱點上網，點選連結至「天天送金幣」活動網頁，並輸入聯絡方式就能獲得TTpush金幣(需先註冊TTPush)，每次領取20枚，每日限領1次。



原住民族行政處表示，台東愛部落i-Tribe熱點自107年起建置至今年7月止，使用人次超過600萬人次，台東地區184個部落皆已完成建置，無線熱點數量達1,061個，寬頻涵蓋率達100%，提供居民利用無線寬頻達到巡迴醫療、線上學習、觀光旅遊、農產品行銷等服務，不但解決居民緊急救護的問題，保障居民的生命安全，更進而帶動部落的經濟發展。

原民處進一步說明，為考量到民眾的實用性、介面操作難易度，Wi-Fi愛部落（i-Tribe）操作容易，不需註冊或認證，只要三步驟：將手機WiFi的訊號打開，點選i-Tribe，按免責聲明，點選【同意】，即可上網，對於當地的生活便利性、以及醫療保健品質，皆有大幅度改善。

原民處表示，此次活動除展示「愛部落i-Tribe」建置數量成果與分布位置，讓部落族人方便連結，另一方面也結合台東在地TTpush台東幣，期望透過這次的參與讓大眾了解，利用科技及大數據技術成功拉近部落、城鎮和世界的距離，有效提升居民生活品質，未來也將推動更多i-Tribe應用，如透過大數據分析，取得外來客、學子、在地居民在部落的移動趨勢，了解在大型活動中人潮的動向，便於縣府規劃車流及人流同時也能吸引更多遊客深入探訪部落，促進部落的觀光發展。