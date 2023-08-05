「我們與詐騙的距離」台東警走入影城宣導識詐

▲中興派出所於日前與台東秀泰影城合作進行識詐宣導。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東警察台東分局中興派出所於日前與台東秀泰影城合作進行識詐宣導，利用民眾排隊購票觀影時機，以手舉標語、發放宣導品等方式介紹時興解除分期付款、盜取個資、帳戶密碼等常見的詐騙手法，提醒民眾警覺防範。

中興派出所所長洪振峯宣導時強調，近來網路資訊發達，許多店家也新增網路購物選項供消費者使用，觀賞電影也可利用網路預先訂票功能避免現場大排長龍。然而於網路消費時應注意是否為官方網站，以及相關購物資訊是否合理，避免誤入釣魚網站或是一頁式詐騙陷阱。詐騙集團無非是利用人性的弱點設下各種圈套，只要民眾保持多查證、勿抱持貪小便宜的心態，就能有效防止自己成為詐騙集團的戰利品。

台東警分局分局長陳蔚文表示，非常感謝台東秀泰影城警民合作共同推廣識詐宣導，讓民眾能增進反詐騙意識。隨著詐騙手法推陳出新導致年齡層的擴大，警察對於宣導對象不分年長者、青少年學生族群均需多元化來拓展，並結合公部門、民間企業團體等第三方警政的力量，提高防制的成效與量能。也呼籲民眾務必提高警覺，不輕信任何人與金錢有關的要求，並將反詐騙知識分享給周遭親朋好友，如有疑問立即撥打165反詐騙專線諮詢或110報案。